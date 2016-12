Krefeld So fahren Busse und Bahnen an den Weihnachtstagen

Die letzten Fahrten der SWK-Linien von der Innenstadt aus starten an Heiligabend gegen 16 Uhr. U76 fährt bis 17 Uhr.

Krefeld. Zu den Weihnachtsfeiertagen passen die Stadtwerke Krefeld (SWK) wie jedes Jahr ihren Fahrplan den Gegebenheiten an. Am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend), wird nach dem Fahrplan wie an üblichen Samstagen gefahren. Der Betrieb wird jedoch vorzeitig eingestellt. Die letzten Abfahrten ab Innenstadt sind für den Zeitraum von 16 Uhr bis 16.30 Uhr vorgesehen. Am Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag), wird der Betrieb gegen 8.30 Uhr aufgenommen und wie an Sonn- und Feiertagen durchgeführt.

Zusätzlich ist in der Nacht der Nachtexpress unterwegs, so dass man um 1 Uhr, 2 Uhr und 3 Uhr noch von der Innenstadt aus in die verschiedenen Stadtteile fahren kann. Am Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag), wird ebenfalls nach dem üblichen Fahrplan wie an Sonn- und Feiertagen gefahren. Weitere Informationen finden sich auch auf den Internetseiten unter swk.de und in der SWK-App Bus&Bahn. Die Service-Center der SWK sind an den Weihnachtstagen geschlossen.

Letzter Bus der Linie 831 Richtung Uerdingen startet um 16.26 Uhr

Auch die Linien der Rheinbahn fahren an den Weihnachtstagen nach einem geänderten Plan. Am Heiligabend, 24. Dezember, sind die meisten Bus- und Bahnlinien der Rheinbahn bis gegen 18 Uhr nach dem Samstagsfahrplan unterwegs. Ausnahmen: Die Linien 832 und 839 fahren bis gegen 17 Uhr, die Linie 829 fährt nicht. Die Linie 830 ist bis etwa 14 Uhr zwischen „Neuss, Stadthalle“ und „Meerbusch, Haus Meer“, bzw. „Meerbusch-Lank, Kirche“ im Einsatz. Danach bedient diese Linie bis etwa 17 Uhr nur den Abschnitt „Neuss, Stadthalle“ bis „Meerbusch, Haus Meer“. Der letzte Bus der Linie 831 in Richtung Uerdingen startet um 16.26 Uhr an der Haltestelle „Meerbusch, Haus Meer“. Die letzte Bahn der Linie U76 von „Krefeld, Rheinstraße“ nach Düsseldorf fährt um 17 Uhr. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, fahren die ersten Busse und Bahnen gegen 9 Uhr von den Endhaltestellen ab. Danach gilt der Sonntagsfahrplan samt Nachtexpress. Der erste Bus der Linie 831 startet um 8.44 Uhr ab Uerdingen, in Gegenrichtung um 8.55 Uhr ab „Haus Meer“. Die erste Bahn der Linie U76 von „Krefeld, Rheinstraße“ nach Düsseldorf fährt um 9 Uhr, von Düsseldorf nach Krefeld um 7.56 Uhr. Am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, gilt der Sonntagsfahrplan.