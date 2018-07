Von gesteigertem Eiskonsum und Arbeitsbeginn um 6 Uhr bis zu langer Hose und Sicherheitsschuhen – es ist alles dabei.

Die Leute schwitzen und stöhnen. Krefeld ist Ü-30-Grad-Zone, und der Song von 2raumwohnung ist das Lied der Woche: „36 Grad – und es wird noch heißer“. Die Schüler haben kein Hitzefrei, denn sie können den Sommer, der seinen Namen wirklich verdient, in den Ferien genießen. Doch was ist mit den vielen erwachsenen Arbeitnehmern? Die schwitzen auch in Büros und Kantinen. Gibt es für sie Marscherleichterung oder auch Hitzefrei? Und wer erlaubt das? Die WZ hörte sich um:

Agentur für Arbeit

„Die Agentur für Arbeit Krefeld inklusive der Familienkasse an der Philadelphiastraße 2 schließt aufgrund der Hitzewelle und der fehlenden Klimatisierung am Donnerstag bereits um 15 Uhr. Bestehende Termine haben wir neu geordnet“, sagt Petra Kern, Pressesprecherin in Mönchengladbach, die am Mittwoch auch für Krefeld zuständig war. „Die Veranstaltung um 16 Uhr an diesem Tag im Berufsinformationszentrum (BiZ) zu Ausbildungsmöglichkeiten beim Zoll findet wie angekündigt statt. Der Eingang ist über den separaten BiZ-Eingang gewährleistet.“ Telefonisch sei die Agentur für Arbeit weiterhin bis 18 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800/4 5555 00 zu erreichen, berichtet sie weiter. „Darüber sind wir für Notfälle immer zu sprechen.“

Finanzamt

„In den Monaten Juli und August hat unsere Service- und Informationsstelle dienstags nur bis 16 Uhr geöffnet“, sagt Krefelds Geschäftsstellenleiter Michael Ferfers. „Im Sommer ist der Andrang einfach nicht so groß.“ Darüber hinaus können die Mitarbeiter die Gleitzeit nutzen.

Baufirma

Trinken ist wichtig: Einige Kästen Wasser bringt Julien Pelzers seinen Mitarbeitern derzeit auf die Baustellen. „Auch bei der Mittagspause drücken wir ein Auge zu, wenn sie mal 15 Minuten länger dauert“, sagt er. „Derzeit ziehen wir auch Arbeiten in Altbauten vor. Jetzt eine Bodenplatte zu betonieren ist schlecht.“ Darüber hinaus sind die Mitarbeiter erwachsen und wissen, wie sie sich gegen die Hitze schützen, meint der Chef.

Amtsgericht

Um es vorweg zu sagen: „Die schwarze Robe wird auch bei Temperaturen über 30 Grad übergestreift“, sagt Christian Tenhofen, Richter und stellvertretender Pressedezernent des Amtsgerichts. Hitzefrei gebe es bei ihnen auch nicht, zumal die Richter auch keine festen Anwesenheitszeiten hätten, sondern feste Termine. „Die Angestellten können jedoch die Gleitzeit nutzen oder Überstunden abbauen, sofern keine dienstlichen Belange dagegen sprechen.“ Die Gleitzeit beginnt derzeit wegen der Hitze bereits um sechs Uhr. Das hat Amtsgerichts-Direktor Werner Batzke geregelt.