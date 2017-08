An zahlreichen Straßen im Stadtgebiet wird derzeit wieder gearbeitet.

Krefeld. Die Stadtwerke Krefeld arbeiten daran, dass die Bürger, sprich: ihre Kunden, stets mit Energie, Wärme und Trinkwasser versorgt werden und auch die Abwasserableitung funktioniert. Dafür werden regelmäßig Aufträge in Höhe von rund 30 Millionen Euro überwiegend an regionale und lokale Betriebe erteilt. Zuständig ist die SWK-Tochter, die Netzgesellschaft Niederrhein (NGN).

An folgenden Straßen wird gearbeitet: Die NGN ist dabei, auf dem Weeserweg, im Bereich zwischen Hausnummer 25 und der Kreuzung Marktstraße, die Versorgungsleitungen zu erneuern. Insgesamt werden etwa 600 Meter Strom-, 370 Meter Gas- und 170 Meter Trinkwasserleitungen ausgetauscht. Auch die Hausanschlüsse werden dabei kontrolliert und auf den neuesten Stand gebracht. Während der Arbeiten wird der Verkehr einspurig vorbeigeführt. Die Arbeiten können Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen beträgt rund 415 000 Euro.

Entlang der Straße Am Flohbusch, im Abschnitt zwischen der Moerser und der Heyenbaumstraße, werden die Versorgungsleitungen erneuert. Die Arbeiten werden wohl Ende November fertig. Auch auf dem Ostwall, zwischen Dampfmühlenweg und Nordwall, läuft die Modernisierung der Rohre und Kabel. Die Bauarbeiten werden schon Ende September beendet sein. Auf der Glindholzstraße, im Abschnitt zwischen Hoeninghaus- und Windmühlenstraße, gibt es neue Strom- und Trinkwasserleitungen. Das dauert bis voraussichtlich Ende November.

Anlieger dürfen trotz eines gesperrten

Abschnitts passieren

Auf der Marktstraße, im Abschnitt zwischen Neumarkt und Wiedenhofstraße, also auf der Krefelder Fußgängerzone, werden die Strom-, Fernwärme- und Trinkwasserleitungen erneuert. Die Bauarbeiten erfordern, dass der betroffene Straßenabschnitt wohl bis Ende September für den Lieferverkehr gesperrt wird. Auf der Moltkestraße, zwischen Moltkeplatz 12 und Moltkestraße 15, wurden auf knapp 600 Metern neue Stromkabel verlegt. Auf der Karl-Hügel-Straße, im Abschnitt zwischen Schönwasser- und Grotenburgstraße, wird der Abwasserkanal bis Ende November saniert. Hierbei wird der genannte Straßenabschnitt gesperrt, wobei Anlieger jedoch passieren dürfen.

Auch im Bereich Johannes-, Reinarz- und Thywissenstraße geht es um die Erneuerung der Stromleitungen. Gleichzeitig werden die Hausanschlüsse kontrolliert und modernisiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Anfang September beendet sein. Im Bereich der Hansa-, Luisen- und Mariannenstraße verlegt die NGN bis voraussichtlich Anfang September neue Elektrizitätsleitungen. Auf der Neulandstraße zwischen An der Heimstätte und Mühlenfeld erneuert die Gesellschaft bis Anfang Oktober die Elektrizitäts- und Trinkwasserleitungen.

In offener und geschlossener Bauweise

Auf der Straße Am Schicksbaum, etwa ab Hausnummer 77 bis zur Kreuzung Ortmannsheide, gibt es ein 800 Meter langen neuen Abwasserkanal. Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise sowohl in offener als auch in geschlossener Bauweise. Hierbei kommt es zu Teilsperrungen, wobei Anwohner jedoch passieren dürfen. Die Bauarbeiten dauern bis Ende November. Auf der Kaiserstraße, zwischen Tiergarten- und Uerdinger Straße, gibt es neue Kanalisation und Trinkwasserleitungen. Der betroffene Straßenabschnitt wird bis Jahresende für den Verkehr gesperrt. Anwohner erreichen jedoch ihre Grundstücke. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 1,2 Millionen Euro.