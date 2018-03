So hätten Viele einen angeborenen Herzfehler und seien oft schlapp. Auch ihre beiden Mädchen mussten früh am Herzen operiert werden. Dank des medizinischen Fortschritts gelangen die Eingriffe aber ohne Probleme. Ein weiteres Merkmal des Down-Syndroms ist das Hunger- und Sättigungsgefühl. Dies stelle sich häufig langsamer ein, was zur Folge hat, dass einige übergewichtig sind. „Aber das kann man nicht pauschal sagen“, erklärt Becker. „Leonie isst zum Beispiel normal. Sie hat sich prima entwickelt.“ Allerdings sei Leonie ein wenig arglos. „Wenn Menschen ihr Böses wollten, wäre sie ihnen ausgeliefert.“ Marion Becker wusste schon vor Leonies Geburt von ihrem Down-Syndrom, auch Trisomie genannt. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt und für Leonie entschieden. „Die Menschen hätten mehr Verständnis, wenn sie mehr über die Kinder mit Down-Syndrom wüssten“, findet Becker. Schon als Leonie auf die Welt kam, hatte Marion Becker sich vorgenommen, ein weiteres Kind mit Behinderung aufzunehmen.

Leonie besucht die Bodelschwingh-Schule in Gartenstadt, Miguel geht zur Gerd-Jansen-Schule. Beide werden morgens abgeholt und nachmittags nach Hause gebracht. In den Förderschulen erleben sie keine Berührungsängste. Tagsüber ist Carlotta der Mittelpunkt. Leonie verschwindet nach ihrem Schultag meist erst in ihr Zimmer, um abzuschalten. Das kann sie am Besten bei deutscher Schlagermusik. „Sie kann alle Schlager seit 1960 auswendig“, erzählt Marion Becker und ist gespannt, wie sich die kleine Carlotta entwickeln wird.

Trisomie 21

Arbeitsgemeinschaft Bei Leonie und Carlotta ist das 21. Gen dreimal vertreten. Sie haben das Down-Syndrom oder Trisomie 21. Der 21. März ist der Internationale Tag des Down-Syndroms. Die Lebenshilfe Krefeld – St.-Anton-Straße 71, Tel. 36 33 88 21 – unterstützt Menschen mit Behinderung und unterhält stationäre wie ambulante Dienste sowie Kitas. Die Kinder der Familie Becker besuchen die Familiennachmittage im Jugendzentrum Fischeln, die einmal im Monat stattfinden (15. April und 27. Mai). Auch der Verein Arbeitsgemeinschaft Down-Syndrom, Mühlenstraße 42, hilft bei Fragen rund um Trisomie 21. Er bietet Informationen über Krankheitsbild, Hilfs- und Fördermöglichkeiten, aber auch Beratung und Austausch an über die persönliche Situation in den betroffenen Familien.

Die engagierte Frau zieht für sich das Fazit, dass das Leben in dieser Konstellation mit viel Disziplin, vielen Regeln, genauem Hinschauen und sehr viel Zeit funktionieren kann. Mit der ihnen eigenen Umsicht haben die Beckers auch die Zukunft geplant. In einem Sorgerechtstestament geben sie die Verantwortung für die drei jüngeren Kinder an die Älteren weiter.

Marion Beckers große Töchter sind inzwischen um die 30, und die ältere hat sie auch schon zur Großmutter gemacht. Ihre Enkelin ist gleich alt mit Carlotta: „Die beiden lieben sich“, sagt sie. Wenn die beiden Großen aus der Schule zurück sind, unternehmen die Beckers oft Spaziergänge mit dem Haflingerpferd Martin – eine Freude für die Kinder und die Eltern.

Oder sie fahren in einen Freizeitpark in der Nähe von Kevelaer: „Dort können die Kinder sich richtig austoben“, sagt Marion Becker glücklich.