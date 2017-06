Konzerngremium neu gewählt. Siewers ist der Vorsitzende.

Krefeld. Die Betriebsräte der Firmengruppe Siempelkamp ziehen die Konsequenz aus der zunehmenden Verschachtelung des Unternehmens und haben einen Konzernbetriebsrat neu gewählt. Dies bestätigt Betriebsrat Ralf Siewers, der Vorsitzender der übergeordneten Arbeitnehmervertretung ist. „Es ist richtig und hilfreich. Zudem haben wir einen Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten gegründet, der mit Geschäftsführer Hans Fechner an einem Tisch sitzen wird.“ Der Konzernbetriebsrat (KBR) wird gebildet aus folgenden Unternehmenbetriebsräten: Siempelkamp Tensioning Systems in Lünen, Siempelkamp Krananlagen in Moormerland, Büttner in Krefeld und Hannover, NIS in Alzenau, Siempelkamp Prüf- und Gutachtergesellschaft in Dresden, Pallmann Maschinenfabrik in Zweibrücken, ATR in Krefeld, Ventapp in Kempen, Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau, Maschinenfabrik, SLS und SDG in Krefeld, Strothmann in Schloß Holte-Stukenbrock, Siempelkamp Logistics & Services in Krefeld und Bad Kreuznach sowie Siempelkamp GK, SGS, SBT, und SIS in Krefeld und Mülheim.

Stellvertretender KBR-Vorsitzender ist Klaus Patsch vom frisch übernommenen Zerkleinerer Pallmann. mip