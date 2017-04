2500 Mitarbeiter, darunter rund 200 Auszubildende, arbeiten derzeit an der Duisburger Straße in Krefeld. 500 Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Schichtbetrieb im Rohbau tätig. Von der Uerdinger Waggonfabrik werden Züge in die ganze Welt geliefert: etwa nach Russland, China, in die Türkei oder auch nach Großbritannien oder Belgien.