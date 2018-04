Eine Gruppe junger Männer hat in der Nacht zu Donnerstag einen alkoholisierten 35-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Zuvor war eine Flasche durch die Luft geflogen.

Krefeld. Sieben junge Männer haben in der Nacht zu Donnerstag einen alkoholisierten 35-Jährigen angegriffen und ausgeraubt. Nach einem Streit hatten zunächst drei junge Männer auf ihn eingeschlagen, erklärte die Polizei.

Danach seien vier weitere Männer hinzugekommen und hätten auf den schon am Boden liegenden 35-Jährigen eingetreten. Zuvor ist es laut Polizeiangaben im Bereich der Gladbacher Straße/Ecke Am Hauptbahnhof zu einem verbalem Streit gekommen, in dessen Verlauf der 35-Jährige eine Flasche in Richtung drei der jungen Männer geworfen habe.

Eine Zeugin nimmt die Verfolgung auf

Die Täter nahmen den Rucksack des Mannes an sich und flüchteten in Richtung Deutscher Ring, als zwei Zeugen dem 35-Jährigen zur Hilfe eilten und die Polizei informierten. Eine Zeugin nahm die Verfolgung auf, sodass Polizeibeamte die Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus an der Ispelstraße stellen konnten. Sie nahmen zwei tatverdächtige Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) vorübergehend in Gewahrsam. Nach ihrer Befragung seien sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Die anderen Tatverdächtigen (20, 21, 22 und 26 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen und sind laut Polizeiangaben am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen fehlender Haftgründe entlassen worden. Der 35-Jährige kam in ein Krankenhaus, welches er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte, teilte die Polizei mit. red