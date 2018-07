Durch zusätzliche Termine zur Klausurvorbereitung konnten die Semesterabschlüsse laut Jochen Rausch von der Bürgerstiftung gesteigert werden. Sehr erfolgreich haben sogar vier Schüler ein Bachelorstudium gleichzeitig mit dem Abitur abgeschlossen. Andere absolvierten einen großen Teil ihres Studiums bereits während der Schulzeit und konnten so ihren Bachelor in ein oder zwei weiteren Semestern frühzeitig erreichen.

Durch das Engagement Roßbachs und die Unterstützung durch die Stadt Krefeld sowie der Bürgerstiftung konnte die Schüler-Uni im Studienzentrum weiter ausgebaut werden. Mit den Beiträgen der Bürgerstiftung Krefeld können zusätzlich Mentoren finanziert werden, die die Schüler bei inhaltlichen Fragen beraten und sie im Hinblick auf die Klausuren vorbereiten. Mit diesem Konzept verfügt Krefeld über ein in Nordrhein-Westfalen einmaliges Angebot. „Die Schülerstudierenden sind in einem ganz normalen Studium integriert und können so abschlussorientiert studieren, ohne den Schulunterricht versäumen zu müssen – ganz anders als in der Schüleruni an Präsenzhochschulen“, sagt Roßbach.

Mittlerweile nehmen pro Semester zehn bis 15 Schüler an der Schüler-Uni im Behnisch-Haus an der Petersstraße 120 teil. In den 20 Jahren nutzten über 200 Jugendliche diese Bildungsmöglichkeit. Sie studieren in Fächern wie Mathematik, Informatik, Philosophie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften oder Politik.

Thilo Scharnhorst ist einer von ihnen. Er hat gerade sein Abitur gemacht und während der Schulzeit fünf Semester Informatik studiert. Nun steht er kurz vor seinem Bachelor-Abschluss und möchte in Cambridge oder in London Mathematik studieren. „Im Schüler-Studium erhält man Aufgaben, die zu festen Terminen einzusenden sind. Am Ende des Semesters muss man eine Prüfung bestehen. Das Tempo ist selbst bestimmbar, indem man die Anzahl der Studienbriefe auswählt“, erklärt er. Die Flexibilität des Fernstudiums beschränkt sich jedoch nicht nur auf die freie Zeiteinteilung, weiß Roßbach: „Man muss sich nicht auf ein bestimmtes Studienfach festlegen, sondern kann auch verschiedene Fächer wählen.“

Svea Krause nutzt das Angebot der Schüler-Uni ebenfalls. Die 16-Jährige hat gerade die zehnte Klasse abgeschlossen und studiert nebenbei Rechtswissenschaften im ersten Semester: „Ich mache das Fernstudium, um eine Idee zu bekommen, wie das Fach so ist. So kann ich ins Thema reinkommen oder eventuell die Rechtswissenschaft für mich ausschließen, bevor ich ein Präsenz-Studium anfange.“ Damit erweist sich das Fernstudium während der Schulzeit als hilfreiche Entscheidungsgrundlage.

Nähere Informationen sind bei Jutta Roßbach unter Telefon 862591 oder per E-Mail an jutta.rossbach@krefeld.de erhältlich. Studieninteressierte können sich auch in der Geschäftsstelle des Studienzentrums telefonisch unter 777860 sowie per E-Mail an Studienzentrum.Krefeld@FernUni-Hagen.de über Aufbau und Inhalte der Studiengänge informieren. Bewerbungsschluss für das nächste Semester ist am Dienstag, 31. Juli.