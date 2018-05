Meine Mutter ist die Beste, weil sie auch in kritischen und hektischen Situationen die absolute Ruhe behält. Mit einem Gatten und zwei Söhnen „beschenkt“, die oft stur und uneinsichtig waren, hatte sie es wirklich nicht immer leicht. So manche gemeinsamen Vorhaben – Urlaubsplanung, größere Umgestaltungen an Haus oder Garten und vieles mehr – wären in Streit und Chaos ausgeartet, hätte Mutter nicht mit Gelassenheit die Moderation übernommen.

Wenn es nicht anders ging, wurde es aber auch mal laut – spätestens danach war dann Ruhe. Mit den Jahren ist etwas von ihrer Gelassenheit auf uns Drei übergegangen. Falls es doch noch nötig sein sollte: Das mütterliche Machtwort kommt bestimmt. Und dann ist wieder Ruhe.