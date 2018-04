Die Stadt bestätigt den Missstand in der City. Der Ordnungsdienst soll laut der Verwaltung wieder präsenter werden.

Am Samstag hatte Gabriele Rommerskirchen genug. Da war ihre Geduld vorbei, und sie entschloss sich, endlich zu handeln. Denn am Samstag hatte es bereits die dritte Attacke auf ihr Ladenlokal „Oil & Vinegar“ in der Rheinstraße gegeben – allein in diesem Jahr. „Was ist los in Krefeld? Was passiert in unserer Stadt?“, fragt sich Rommerskirchen nicht erst jetzt.

Gegen 10 Uhr hatte ihre Mitarbeiterin Natalia Seinic das Geschäft geöffnet, als ein Unbekannter sie ansprach. „Was machst du hier?“, fragte der Mann. Seinic wollte antworten, wurde aber plötzlich von dem Mann geschubst, prallte mit der Rippe gegen eine Tischkante im Laden. „Ich habe geweint und gezittert. Gott sei dank ist er schnell abgehauen“, sagt die 29-Jährige am ersten Arbeitstag danach.

Ein tätlicher Angriff auf eine Mitarbeiterin, für Rommerskirchen ein No-Go. „Ich habe das Gefühl, dass wir als Gesellschaft so langsam verrohen“, sagt sie noch sichtlich schockiert. Bereits Anfang des Jahres drangen Täter über das Dach in ihren Laden ein. Kurze Zeit später lenkte ein Unbekannter die Mitarbeiterinnen ab und raubte die Kasse aus. „1000 Euro, auf Wiedersehen“, sagt Rommerskirchen lapidar.

Doch so locker geht die gebürtige Krefelderin nicht mit der Thematik um, die Situation nimmt sie sehr mit. „Wir sind gerne hier, wir haben uns doch alle bewusst für Krefeld entschieden“, sagt sie auch im Namen ihrer Kollegen im Einzelhandel. Aber das Gefühl, dass Einzelhändler und Stadt an einem Strang ziehen, hat Rommerskirchen im achten Jahr als Unternehmerin nicht mehr. Besonders vom Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), der laut eigenen Angaben in „enger Kooperation mit der Krefelder Polizei zu mehr Sicherheit in der Samt- und Seidenstadt beiträgt“, fühlt sie sich im Stich gelassen. „Ich kenne die kaum. Dass mal jemand in den Laden kommt und fragt, ob alles in Ordnung ist? Nö, natürlich nicht“, klagt sie. „Da wären ein bisschen mehr Präsenz und Zusammenarbeit wirklich schön.“

Die Stadt hat das Problem bereits erkannt. „Es gab tatsächlich dringenden Handlungsbedarf. Wir sind bemüht, den KOD wieder in Fahrt zu bekommen“, ließ die Stadt auf WZ-Anfrage ausrichten. Seit dem 1. März gebe es 16,5 statt 12,5 Planstellen beim KOD, „dadurch sind wir präsenter und bald auch sichtbarer“. Auch die Kommunikation solle besser werden.