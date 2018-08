Bei einem Test zur Fahrsicherheit lernen die Teilnehmer bei der Polizei den richtigen und vor allem sicheren Umgang mit dem E-Bike.

Linn. Aufgeregtes Murmeln, hier und da ein Klingeln: Auf dem Schulhof am Danziger Platz 1 herrscht wuseliges Treiben. Mit Elektrobikes und Fahrradhelmen ausgerüstet, flitzen 20 Teilnehmer des Fahrsicherheitstrainings der Polizei Krefeld auf dem Gelände herum. Es geht um das Thema Pedelecs. Dazu beleuchten die Beamten gemeinsam mit den Teilnehmern, Fahrverhalten im Verkehr – und was man auf einem Pedelec alles beachten muss.

Dazu gibt es einen engen Parcours zu meistern. Nicht ganz einfach. Doch alle geben sich Mühe, um eine gute Figur beim Test zu machen. Unter ihnen das Ehepaar Bleses. Sie haben sich für den Kurs entschieden, um sich den Wechsel auf ein E-Bike leicht zu machen. Während die meisten Teilnehmer direkt Gas geben, lässt es Karl-Heinz Bleses ruhig angehen. „Mit dem Pedelec meiner Frau und meinem normalen Fahrrad sind wir endlich gleichschnell. Außerdem habe ich mit meinem normalen Fahrrad bislang alles geschafft. Wieso dann wechseln?“

Ein Helm ist wichtig und kann bei einem Unfall Leben retten

Damit es mit dem Fahren auch klappt, geben die Polizeibeamten Sicherheitstipps: Ein Helm sei unverzichtbar, lautet die unmissverständliche Devise. Die Erklärung, dass viele einen Helm nicht tragen würden, da sie Angst um ihre Frisuren hätten, sorgt für Lacher. Elke Wimmers nimmt das Ganze aber ernst. Sie fährt seit einigen Jahren bereits mit einem Pedelec und nutzt die Chance, an diesem Kurs teilzunehmen. „Das Ganze hatte gesundheitliche Gründe. Ich brauche einfach die Unterstützung um weiter problemlos mit dem Rad fahren zu können.“ Eine Win-win-Situation also. So wie Wimmers geht es aber vielen. Besonders die Knie einiger älter Teilnehmern machten nicht mehr mit. Deshalb sei der Elektromotor ein wahrer Segen. Allerdings: „Die Geschwindigkeit wird unterschätzt, wenn man auf dem Fahrrad sitzt“, mahnt Wimmers. Viele Autofahrer würden die Radfahrer als Verkehrteilnehmer weniger ernst nehmen.

Daher wird auf dem Schulhof nun eine reelle Fahrsituation nachgestellt. Einer nach dem anderen fährt seine Runden auf nachgezogenen Straßen. Polizeihauptkommissarin Manuela Letzelter betont, wie wichtig so ein Kurs ist. Da sich ein Pedelec anders fahre als ein normales Fahrrad, erklärt sie, sei jede Art von Training mit den E-Bikes sinnvoll. Weiterhin ginge es auch darum, mögliche Gefahren aufzuspüren, zu zeigen, wie man richtig reagiert. Ein weiteres Problem sei, dass viele ein Pedelec oder ein E-Bike aus dem Internet oder aus Supermärkten kaufen würden ohne diese Fahrräder auf Qualität und Fahrgefühl zu testen. Ein Fehler, wie sie findet.

„Viele sind nach dem Kauf vom veränderten Fahrverhalten überrascht, weswegen wir eine richtige Handhabung vermitteln wollen“, erklärt Letzelter. Der Hindernissparkour als Abschlussübung stelle die Teilnehmer vor die ein oder andere Herausforderung. Man merke, dass die Übung mit dem Pedelec noch fehle. „Alle geben sich aber viel Mühe und zeigen, dass sie es wirklich wollen.“