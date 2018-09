Beim Festival „Jazz an einem Sommerabend“ überzeugt das Trio der Japanerin Makiko Hirabayashi am meisten.

Krefeld. Zum bereits 34. Mal seit 1985 veranstaltete der Jazzklub Krefeld nun sein beliebtes Festival „Jazz an einem Sommerabend“ vor der malerischen Kulisse der Burg Linn. Das Wetter war gut, 750 Gäste strömten herbei, und für die schon herbstlich kühlen Stunden nach Sonnenuntergang waren die meisten mit Pullis und Decken gut gerüstet.

Das Horst Hansen Trio aus Krefeld gestaltete den Auftakt. Die Band, die eigentlich ein Quintett ist, hat in der Region schon viele Auftritte hinter sich gebracht, gerade hat sie auch wieder eine Straßenmusiktournee durchs ganze Land unternommen. „Wir waren schon als Kinder mit unseren Eltern hier auf dem Festival“, erzählte Saxophonist Lukas Weber. Deshalb freuten sich die Musiker umso mehr, nun endlich auch selbst in Linn auftreten zu können.

Vielfältig, klanglich leicht

und schwebend

Die Hansens, das sind neben Weber an Alt- und Sopransaxophon Tobias Foller, E-Gitarre, Carsten Hackler, Keyboards, Lars Leibl, E-Bass und Till Menzer am Schlagzeug. Die Twentysomethings spielen selbstkomponierte Fusionstücke, die meist in Collageform daherkommen und minimalistisch gestaltete Teile aneinanderreihen.

Ein jazziges Saxophon trifft da auf eine rockige Gitarre, ostinate Grundformen werden von Hackler, Leibl und Menzer mit Verve vielfältig gestaltet. In den Soli überzeugten vor allem Weber und Menzer, aber auch Gitarrist Foller hat an Erfahrung zugelegt. Man hört der ganzen Band an, dass sie begonnen hat, sich von den eigenen formalen Vorgaben immer mehr freizuspielen. Das kam gut an.

Nach dem kompakten Fusionsound des Hansen Trios wurde es dann klanglich kammermusikalisch leicht und schwebend. Das Trio der japanischen Pianistin Makiko Hirabayashi überzeugte mit sehr eigenständigen Kompositionen aus dem Grenzbereich von Welt- und Fusionmusik.

Künstlerischer Höhepunkt mit feinen Rhythmusgeflechten

Jazzherbst termin Das nächste reguläre Konzert des Jazzklubs Krefeld findet am 24. September im Foyer des Krefelder Theaters statt. Dann wird die junge Saxophonistin Anna-Lena Schnabel mit ihrem Quartett den 4. Krefelder Jazzherbst eröffnen. In ihrer Band spielt unter anderem der Pianist Florian Weber mit, der in Krefeld schon mehrfach erfolgreich gastierte.

Am Schlagzeug des Trios sitzt Marilyn Mazur. Die gebürtige Amerikanerin lebt schon lange in Skandinavien, genauer: in Dänemark. Ihr Mann, der Däne Klavs Hovmann, bedient den Kontrabass. Klavs Hovmann mit seinen tragenden Basslinien und Marilyn Mazur mit ihren fein gesponnenen Rhythmusgeflechten am durch zahlreiche Becken und Holzblöcke erweiterten Schlagzeug ergänzen sich in ihrer Band zu einer traumwandlerisch sicheren Rhythmusgruppe.

Dass sich Hirabayashi in das Zusammenspiel ihrer beiden Kollegen oftmals nur einreihte, anstatt bei den Improvisationen auch einmal das Heft an sich zu reißen, war ein kleines Manko dieses Auftritts, der gleichwohl sowohl musikalisch als auch durch die feinfühlige Interaktion den künstlerischen Höhepunkt dieses Festivals darstellte.