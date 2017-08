Krefeld. Ein Mann hat am Mittwochnachmittag eine 20-jährige Krefelderin vor ihrer Haustür auf der Kornstraße sexuell belästigt.

Nach Angaben der Polizei sprach der etwa 30 bis 35-jährige Mann die junge Frau gegen 15:55 Uhr an und fasste ihr unvermittelt an die Brust. Als die Frau ihn zur Rede stellen wollte, flüchtete der Mann über die St.-Anton-Straße in Richtung Blumentalstraße. Eine sofortige Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei per Telefon (02151/634-0) oder E-Mail (hinweise.krefeld@polizei.nrw.de) entgegen. Der gesuchte Mann hat kurzes Haar, seine Haut wird als "sehr hell" beschrieben. red