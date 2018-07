Krefeld. Ein Fahrradfahrer hat am Sonntag eine 37 Jahre alte Frau an der Rheinstraße sexuell belästigt. Die Frau aus Moers war gegen 16.40 Uhr mitten in Krefeld unterwegs, als sich ihr ein Radfahrer näherte.

Im Vorbeifahren habe er sie in schamverletzender Weise berührt, teilten die Beamten mit. Anschließend sei er weggefahren. Der Mann sei etwa 35 Jahre alt gewesen und habe eine rote Kappe, ein rotes Polo-Shirt und eine kurze, helle Hose getragen. Bereits Anfang Juni war es in Krefeld wiederholt zu Fällen gekommen, bei denen Männer mit Fahrrädern Frauen belästigt haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red