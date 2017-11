Krefeld. Eine 82-jährige Frau wurde am Samstag bei einem Überfall in Krefeld verletzt. Aufmerksame Zeugen verfolgten den Täter.

Nach Angaben der Polizei wurde die Seniorin gegen 11.20 Uhr im Bereich des Alexianer Krankenhauses von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und nach einem Handy befragt. Im Anschluss entfernte sich die Person.

Am Riddershof ging die 83-jährige Geschädigte mit ihrem Rollator auf der linken Gehwegseite. Plötzlich näherte sich der Unbekannte auf einem Fahrrad von hinten und entriss ihr die Tasche. Bei diesem Überfall stürzte die Frau und verletzte sich an der Hand und am Knie. Zeugen hörten die Hilferufe und verfolgten den Täter zunächst mit dem Pkw, dann zu Fuß über die Neue Ritterstraße bis zum Dießemer Bruch. Dort konnte sich der Flüchtige in Richtung Süden entfernen.

Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180cm groß, dunkle Haare, trug eine gelbschwarze Jacke ähnlich die der Post mit Kapuze, vermutlich dunkles Fahrrad, sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei Krefeld erbittet Hinweise unter 02151/6340. red