Musik, Spiel und Geselligkeit: Geld wird genutzt, um Freizeitangebote zu sichern und zu erweitern.

Linn. „Oooohh“ hallt es im großen Gemeinschaftsraum des Linner Seniorenclubs „Em Cavenn“. Drei Vorstandsmitglieder der Krefelder „sene-cura-Stiftung“ halten einen symbolischen Scheck mit der Summe von 15 000 Euro hoch – was für eine Summe. Eva Renard, Caritas-Sachbereichsleiterin, nimmt die Spende für den Club dankend entgegen.

25 ehrenamtliche Helfer hatte sie zur Übergabe eingeladen. Als Vertreterinnen des Uerdinger Gitarrenclubs spielten Edith Frangen, Charlotte Kampendonk-Zimmermann, Ursula Klinken und Renate Sametat fröhliche Weisen. Zur Scheckübergabe waren Christiane Tho Pesch, Klaus-Christian Knuffmann und Georg Lehmann erschienen. Sie verwalten die Stiftung eines früheren Steuerberaters, der 1997 ein namhaftes Startkapital hinterlegte. Er ist inzwischen gestorben und wollte schon zu Lebzeiten ungenannt bleiben.

Empfänger des Geldes müssen Krefelder sein

Stiftungsvorstand Knuffmann: „Ältere Menschen sind das Herz unserer Gesellschaft, sie haben das Fundament für unser heutiges Leben geschaffen.“ Allein in den vergangenen fünf Jahren konnten 55 000 Euro ausgeschüttet werden. Empfänger, so hat es der Stifter bestimmt, müssen Krefelder sein.

Die Gelder wurden verwendet für neue Bestuhlungen in Senioreneinrichtungen, Unterstützung von Ferienfreizeiten von Senioren und die Anschaffung eines Fahrzeuges. Eine rollstuhlgerechte Rampe an der Bockumer Herz Jesu Kirche wurde ebenfalls gefördert. Die 1970 von Linner Bürgern gegründete Senioren-Begegnungsstätte kann die Spende gut gebrauchen, um die Angebote zu erweitern und zu festigen. „Hier wird viel für ältere Menschen geboten. Das Spektrum reicht von Computerkursen über Frühstückstreffen und Mittagstisch bis zu Musik, Spiel und Geselligkeit. Auch die Linner Kleiderstube auf der Straße Am Stöcksken, ein freundliches Second-Hand- Modegeschäft, wird von Em Cavenn organisiert“, sagt Eva Renard.

Die mehreren Hundert Mitglieder sind die Gewinner, das steht fest.