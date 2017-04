Krefeld. Die Polizei sucht weitere Zeugen eines Unfalls, bei dem am 29. März ein 80-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Am Unfall beteiligt gewesen sein soll ein Radfahrer, der ebenfalls gesucht wird.

Laut Polizeibericht war der 80-Jährige gegen 11:45 Uhr mit seinem Motorroller über den Westwall gefahren. Als er auf den Karlsplatz abbiegen wollte, stieß er beinahe mit einem Radfahrer zusammen, der von links aus Richtung Evertsstraße kam. Daraufhin verlor der Krefelder die Kontrolle über seinen Motorroller und stürzte. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der radler fuhr weiter.

Zeugen berichteten, der beteiligten Radfahrer sei etwa 55 bis 65 Jahre alt und 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte ein rötliches Gesicht und trug ein weißes oder karamellfarbenes Oberteil. Er fuhr ein schwarzes Fahrrad, das die Zeugen als "Postfahrrad" beschrieben. Darauf soll er in einem Korb am Lenker einen Computer transportiert haben. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter Telefon 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.