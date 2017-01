In dieses Haus verschaffte sich das SEK Zutritt.

Mutmaßliche Drogendealer werden aber wieder laufen gelassen.

Krefeld. Die Polizei hat Donnerstagmorgen gegen 6.01 Uhr mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) zwei Männer in Wohnungen an der Garnstraße festgenommen. Dem 25-jährigen Wohnungsinhaber, einem Krefelder, und einem 28-jährigen Bekannten aus dem Saarland wurden erhebliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Die beiden Festgenommenen wurden am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt, aber wieder laufen gelassen.

Ermittler finden nur geringe Mengen Betäubungsmittel

Die Ermittler hatten zuvor nur geringe Mengen Betäubungsmittel in den beiden Wohnungen an der Garnstraße gefunden. Das SEK war zu dem seit längerer Zeit geplanten Einsatz hinzugezogen worden, weil die Ermittler Hinweise besaßen, dass der Krefelder im Besitz von Waffen sein sollte. Bei dem Einsatz wurden jedoch keine Waffen gefunden.

Es wurde niemand verletzt. Neben den Wohnungen durchsuchten die Ermittler auch einen vor dem Haus geparkten Wagen.