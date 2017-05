Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr einen 56-jährigen Mann vor seinem Haus am Blomekamp in Gewahrsam genommen.

Krefeld. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr einen 56-jährigen Mann vor seinem Haus am Blomekamp in Gewahrsam genommen. Zudem durchsuchten die Polizisten das Haus und das Auto des Mannes und stellten mögliches Beweismaterial sicher. Zu den Hintergründen der Durchsuchung wollten sich die Beamten nicht äußern. Bei dem Zugriff sei niemand verletzt worden, erklärte eine Polizeisprecherin. hoss