Nach Beschwerde über zu laute Musik droht ein 30-Jähriger, sich lieber selbst zu töten als sich festnehmen zu lassen. Seine Wohnung wird gestürmt.

Es beginnt wie jeder Einsatz bei einer Ruhestörung. Wegen zu lauter Musik ruft am frühen Sonntagmorgen ein Krefelder bei der Polizei an: Der Anwohner der Martinstraße kann nicht schlafen. Er beschwert sich gegen 4.15 Uhr über den Lärm aus einer Nachbarwohnung. Wie immer in solchen Fällen rücken also Beamte an, um den Verursacher ausfindig zu machen und um Ruhe zu bitten.

Doch aus der eigentlich harmlosen Bitte des Nachbarn soll ein Großeinsatz der Polizei werden. Schon kurze Zeit nach seinem Anruf steht das Sondereinsatzkommando (SEK) vor der Tür.

Gegen den Mann liegen zwei Haftbefehle vor

Zunächst hatten Beamte den Fan lauter Musik vor Ort um Ruhe gebeten. Bereits dabei habe er „höchst aggressiv“ reagiert, berichten Behördensprecher am Sonntag. Der Mann habe gedroht, „sich eher zu erschießen als sich festnehmen zu lassen“, heißt es im Bericht der Beamten. Diese Aussage und zwei weitere Gründe sorgen dafür, dass sich die Beamten zunächst zurückziehen und Verstärkung anfordern. Erstens liegen gegen den Mann zwei Haftbefehle vor. Außerdem liegen den Einsatzkräften inzwischen Informationen vor, dass der polizeibekannte Krefelder möglicherweise bewaffnet ist.

Ein Sondereinsatzkommando rückt an. Für einen möglichen Notfall werden außerdem Kräfte der Feuerwehr alarmiert und ein Rettungswagen bereitgestellt.

Der Türgriff der Wohnung steht unter Strom

Gegen 7.50 Uhr öffnen Spezialeinsatzkräfte gewaltsam die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus. Wohlgemerkt: Der Türgriff war unter Strom gesetzt, wie ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion erklärt.

In der Wohnung treffen die Beamten sowohl auf den 30 Jahre alten Mieter sowie einen zweiten Mann – einen 28-jährigen Krefelder. Und die Einsatzkräfte finden in den Räumen mehrere Beile, Macheten und Schlagstöcke.

Der 30-Jährige wird von der Polizei festgenommen. Der 28-Jährige wird laut den Ermittlern vorübergehend in Gewahrsam genommen.