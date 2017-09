Ein drogenabhängiger Krefelder bringt eine Seniorin in seine Gewalt und bedroht sie mit einem Messer. Die Polizei beendet einen stundenlangen Ausnahmezustand mit Schüssen.

Krefeld. Es ist kurz nach 12 Uhr, als ein drogenabhängiger Mann sich an der Haltestelle „Hauptbahnhof“ gegenüber des Hansa-Centrums in Krefeld plötzlich eine 68-jährige Frau greift und sie mit einem Messer mit circa zehn Zentimeter langer Klinge bedroht. Während bei „Krefeld Pur“ in der Innenstadt die neusten Modetrends gezeigt werden und die Menschen die Sonne genießen, beginnt ein Stunden andauernder Ausnahmezustand. Dabei war die Polizei schon vor Ort.

Der 46-jährige Krefelder sollte wegen Drogendelikten überprüft werden. „Er hat sich dann wahllos die Frau gegriffen“, sagt Polizeisprecherin Karin Kretzer. Dass die Situation so eskalieren könnte, sei zuvor nicht absehbar gewesen.

Polizei riegelt den Bereich großräumig ab

Die Polizei evakuiert das Hansa-Centrum, riegelt den Bereich rund um den Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs mit zahlreichen Einsatzkräften ab. Immer mehr Polizisten aus der Umgebung werden angefordert, unter anderem eine Hundertschaft aus Duisburg.

Gegen 13.45 treffen Einheiten eines Sondereinsatzkommandos ein. Sie näheren sich durch das Hansa-Centrum der Haltestelle, nehmen Kontakt zu dem Mann auf. Währenddessen werden Angehörige der 68-Jährigen in der Polizeiwache an der Hansastraße betreut und bangen um die Seniorin.

SEK schießt auf den Täter

Rund zwei Stunden später sind auch hinter der Absperrung drei Knallgeräusche zu hören. Der Täter ist angeschossen und ins Bein getroffen worden. Sanitäter werden durch die Absperrung gelassen. Kurz danach ist zu sehen, wie zwei Polizisten die 68-Jährige entgegennehmen. Die Frau hat Gesichtsverletzungen erlitten und wird noch vor Ort ärztlich behandelt.

„Es ist unvorstellbar, was die Dame heute mitmachen musste“, sagt Polizeisprecherin Karin Kretzer wenige Minuten später. Die 68-Jährige wird seelsorgerisch betreut. Der Täter wird noch am Samstag operiert.

Die Sperrung am Hbf wurde soeben aufgehoben. Es kommt jedoch noch zu hohen Fahrplanabweichungen. Wir bitten um Ihre Geduld. — Stadtwerke Krefeld (@swkkrefeld) 16. September 2017

Am Nachmittag wird der Tatort untersucht weitere Informationen zu dem 46-Jährigen, der offensichtlich aus Affekt gehandelt hatte, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Was bekannt ist: Die Kriminalpolizei hatte am Morgen zunächst versucht, den Mann an seiner Wohnung anzutreffen. Hinweise führten die Ermittler dann zu seinem Aufenthaltsort am Hauptbahnhof. Es handelte sich nach Polizeiangaben nicht um eine Geiselnahme, da der Mann keine Forderungen gestellt hatte.

Die Sperrung des Bereichs am Hansa-Centrum ist am frühen Abend aufgehoben worden. Bis dahin hatte Spezialisten der Spurensicherung den Tatort untersucht. Das gab die Polizei unter anderem bei Facebook bekannt. pasch/jh/hoss