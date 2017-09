Krefeld. Seit kurz nach 12 Uhr hatte die Polizei den Bereich am Hansa-Centrum, Ausgang Busbahnhof großräumig abgesperrt. Laut Angaben einer Polizeisprecherin war es zu einer Bedrohungssituation gekommen, bei der eine 65-jährige Frau von einem 48-jährigen Krefelder mit einem Messer bedroht wurde. Seit etwa 13:45 Uhr waren SEK-Einsatzkräfte vor Ort.

Gegen 15:40 Uhr kam es zum Einsatz. Laut Zeugenaussagen gab es drei Knallgeräusche, kurz darauf haben Polizisten die Frau leicht verletzt entgegen genommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Täter festgenommen. Er ist verletzt.

Mann war polizeibekannt

Nach Angaben der Polizeisprecherin sollte der Mann am Morgen in seiner Wohnung überprüft werden. Dort trafen die Beamten den Krefelder nicht an. Hinweise führten die Kriminalpolizei zu seinem Aufenthaltsort am Hauptbahnhof. Als die Beamten den 48-Jährigen dort in Gewahrsam nehmen wollten, bedrohte er eine zufällig ausgewählte 65-jährige Passantin mit einem Messer und verschanzte sich an einer Bushaltestelle. Andere Passanten waren nicht beeinträchtigt. Er soll keine Forderungen gestellt haben.

Der Mann ist unter anderem wegen Drogendeliken polizeibekannt.

Bei den Stadtwerken Krefeld kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Die Polizei bat darum den Bereich großzügig zu umfahren. Neben Polizei und SEK waren auch Notfallseelsorger und Rettungskräfte im Einsatz. Die Sperrungen werden nach und nach aufgehoben. hoss/jh

