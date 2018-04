Die Großmutter der Familie bekommt weiterhin kein Visum. Laut Stadt könne sich der Bescheid bis Herbst verzögern. Die WZ hakte bei Andreas Pamp, dem neuen Leiter für Migration und Integration, nach.

Krefeld. Familie Tufan versteht die Welt nicht mehr – und die Handlungsweise der Krefelder Ausländerabteilung erst recht nicht. Seit mehreren Jahren bekommt die Familie regelmäßi Besuch von ihrer Großmutter Zehra aus der Türkei. „Es hat immer geklappt“, sagt Enkel Nuri Tufan. Bis jetzt.

„Wir bekommen auf Monate keinen Termin beim zuständigen Fachbereich, um die notwendige Verpflichtungserklärung abzugeben, die besagt, dass Oma der Stadt Krefeld niemals Kosten verursachen wird“, erklärt Tufan. Hierbei handelt es sich stets um die gleiche Antwort: „Vielen Dank für Ihren Antrag auf eine Terminvergabe bei der Ausländerbehörde Krefeld. Wir werden versuchen, Ihre Wünsche zu berücksichtigen. Aufgrund der vielfachen Terminanfragen wird die Bearbeitung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Im Sinne einer zügigen Bearbeitung bitten wir Sie, von Rückfragen zum Sachstand Abstand zu nehmen.“

„Mein Vater kann besser Krieewelsch Platt als mancher Krefelder.“

Nuri Tufan über die Integration seiner Familie

Die Familie fühlt sich hingehalten, hackt bei der Behörde nach, weil die Zeit knapp wird. Die Antwort: „Vielen Dank für Ihre Terminanfrage. Leider besteht zurzeit aufgrund der vielfachen Terminanfragen eine Wartezeit von etwa sechs Monaten für die Abgabe einer Verpflichtungserklärung.“

Was bei dieser Aussage auch noch ärgerlich ist: „Das deutsche Konsulat in Istanbul hat erklärt, den Pass der Großmutter nicht länger als zwei Monate festhalten zu dürfen. Sie können es dort nicht glauben, dass es ein halbes Jahr dauert, um eine Unterschrift abzugeben. Wir haben schon jetzt rund 2000 Euro für das Visum bezahlt. Die bekommen wir wohl nur auf dem Klageweg zurück“, sagt Tufan. Daraufhin fragt die WZ bei Andreas Pamp nach, seit Januar Leiter des neuen Fachbereichs Migration und Integration. Er äußert sich gegenüber unserer Zeitung wie folgt zu dem Thema: „Die Familie hat ihre Anfrage vor acht Wochen gestellt. Das hört sich erstmal völlig ausreichend an. Doch die lange Wartezeit von sechs Monaten trifft leider zu, am Jahresanfang waren es sieben. Es ist bedauerlich und wir entschuldigen uns dafür.“ Es hätte in der Abteilung bisher nur drei Mitarbeiter gegeben, von denen sei einer dauerhaft krank gewesen.

Dass es 19 freie Stellen gibt, die nun nach und nach besetzt würden, ist ein schwacher Trost für die Tufans. Pamp verspricht: „Wir werden uns des Falls noch einmal annehmen. Ende des Jahres wird die Bearbeitungszeit kürzer sein.“ Neben der langen Wartezeit gibt es aber noch eine zweite Sache, die die Familie Tufan fassungslos macht. „Wir hatten zu allererst die Anfrage an den Fachbereich Integration und Migration gestellt, welche Anforderungen erfüllt werden müssten, damit Oma Zehra nach Deutschland zurückkehren kann, um einen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland zu erhalten. Ihr Mann ist gestorben, sie ist jetzt ganz alleine in der Türkei“, sagt Tufan.