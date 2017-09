Käthi und Ernst Janßen feiern morgen Diamantene Hochzeit.

Ernst und Käthi Janßen feiern morgen ihre Diamantene Hochzeit. Vor 66 Jahren haben sich die beiden bei der Jugendarbeit in Krefeld-Linn kennen und lieben gelernt. „Im Prinzip haben wir sogar ein doppeltes Jubiläum. Wir kennen uns jetzt 66 Jahre. Wir waren drei Jahre verliebt, drei Jahre verlobt und sind jetzt schon 60 Jahre verheiratet“, sagt Käthi Janßen. Die heute 83-Jährige ist in Krefeld-Linn geboren. Ihr 85-jähriger Mann war damals zum Arbeiten hier. Geboren ist er in Quakenbrück. „Er hat sich dann hier mit mir eine neue Heimat geschaffen“, sagt seine Frau.

Das dritte Urenkelkind ist unterwegs

Vor 60 Jahren hat sich das Ehepaar in der St.-Margareta-Kirche in Linn das Jawort gegeben. Ernst Janßen hat früher als Gärtnermeister gearbeitet. Seine Frau ist zuhause geblieben, um sich um die drei Kinder zu kümmern. Die beiden haben einen Sohn und zwei Töchter. Darüber hinaus haben sie heute sechs Enkelkinder und bereits zwei Urenkel. „Der dritte ist unterwegs“, sagt die Seniorin sichtlich stolz. Als die Kinder etwas älter waren, hat Käthi Janßen ab und zu als Verkäuferin ausgeholfen. In ihrer Freizeit waren die beiden viel in der Kirche St. Stephan tätig. Ernst Janßen hat dort gerne Tischtennis gespielt und bei Kinderfesten geholfen, seine Frau hat den Weihnachtsbasar geleitet. Außerdem hatte Käthi Ernst acht Jahre den Vorsitz in der Katholischen Frauengemeinschaft.

In ihrer Freizeit sind sie früher gerne gereist. Besonders der Gardasee hat es dem Paar angetan. „Dort ist es so schön“, schwärmt die Seniorin. „Als die Kinder noch klein waren, waren wir allerdings am liebsten in Deutschland und Österreich“, ergänzt sie.

Heute lesen beide gerne oder gehen spazieren. „Es gibt auch ein Ehepaar, mit dem wir regelmäßig Karten spielen“, berichtet Ernst Janßen. Morgen feiern die beiden ihre Diamantene Hochzeit beim Gottesdienst in der St.-Josef-Kirche. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen mit Familie und Freunden. „Vor 60 Jahren hat es geregnet und geregnet, das wird dieses Mal hoffentlich besser“, sagt Ernst Janßen. Käthi Janßens Tipp für eine lange und glückliche Ehe: viel Geduld und Kompromisse.