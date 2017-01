Seit 50 Jahren Hilfe für Kinder in Not

Beim Kinderschutzbund Krefeld arbeiten inzwischen 100 ehren- und 130 hauptamtliche Mitarbeiter.

Krefeld. „Wir haben uns als Jugendhilfeträger in der Stadt etabliert“, sagt Dietmar Siegert. Seit 26 Jahren ist der Diplom-Sozialarbeiter Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Krefeld. Und der feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Seit 50 Jahren ist er als „Lobby für Kinder“ aktiv.

Siegert wurde als erster fachlicher Mitarbeiter eingestellt, zuvor waren für den Kinderschutzbund ausschließlich Ehrenamtler tätig. Heute beschäftigt der Krefelder Verband 130 hauptamtliche Fachkräfte, daneben setzen sich 100 ehrenamtliche Mitarbeiter jeden Tag für 665 Kinder ein, die sie in den verschiedenen Einrichtungen des Kinderschutzbundes betreuen. „Ein tolles Team“, lobt Siegert.

„Viele Kinder in Krefeld leiden unter Gewalt, mangelnder Bildung, Armut und familiären Problemen.“

Dietmar Siegert, Geschäftsführer des Kinderschutzbundes Krefeld

Der Verein versteht sich als Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. In der Beratungsstelle „Wendepunkt“ in der Dreikönigenstraße finden jährlich rund 300 vertrauliche Einzelgespräche statt. „Viele Kinder in Krefeld leiden unter Gewalt, mangelnder Bildung, Armut und familiären Problemen“, sagt Siegert.

In der Beratungsstelle erhalten Kinder und Jugendliche Hilfe bei Verdacht auf körperliche, seelische oder sexualisierte Gewalt. Verschiedene Gruppenangebote ergänzen den „Wendepunkt“. In fünf Dekaden ist das Angebot des Kinderschutzbundes vielfältiger geworden.

Es gibt begleitete Umgangskontakte zwischen Eltern und Kindern in Trennungssituationen, sozialpädagogische Familienhilfe, eine Fachstelle für Kindertagespflege, einen integrativen Bewegungskindergarten und ein Familienzentrum. Zudem ist der Kinderschutzbund Träger von sechs offenen Ganztagsangeboten an Krefelder Grundschulen.

„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Wohl des Kindes“, sagt Vorsitzende Birgit August. Vom Tag der Geburt an. Der Kinderschutzbund möchte so früh wie möglich in den Familien sein und ihnen sein vielfältiges Angebot bekannt machen. Zu diesem Zweck wurde vor zehn Jahren das Projekt „Schön, dass es dich gibt“ aus der Taufe gehoben.

Mitarbeiterinnen besuchen jährlich bis zu 1000 Familien mit Neugeborenen zu Hause. Neben offenen Ohren für Alltagsprobleme und vielen praktischen Angeboten für die Zeit nach der Geburt, bringen sie eine gut gefüllte Baby-Willkommenstasche mit, die sich zu einem Renner entwickelt habe. Das mag an den vielen nützlichen Utensilien für die junge Familie liegen, aber ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen laut Kinderschutzbund die selbst gestrickten Babymützen und der Gutschein über eine Jahreskarte für den Krefelder Zoo.

Bei seiner Arbeit ist der Kinderschutzbund auf Spenden angewiesen. Mit einer Jubiläumskampagne will er demnächst auch plakativ auf sich aufmerksam machen.

Viele Feierlichkeiten begleiten das 50-jährige Jubiläum. Der offizielle Festakt findet am 3. September mittags im Stadtwaldhaus statt. Am Nachmittag sind alle zum großen Familienfest auf der Wiese vor dem Stadtwaldhaus eingeladen.