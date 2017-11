In Hüls findet heute der 90. Festumzug statt. Vor allem der Festplatz im Wald bietet eine beeindruckende Kulisse für die Mantelteilung.

Hüls. Für Toni Föhles ist es jedes Jahr aufs Neue eine Freude: Die Aufregung der Kinder ist deutlich zu spüren, wenn der 67-Jährige als St. Martin mit dem weißen Bart auf seinem Schimmel angeritten kommt. Begleitet von dem Gesang der Kleinen folgen ihm die Menschen mit bunt verzierten Laternen zum Hülser Berg. So auch wieder am heutigen St. Martin, dem 90. Festzug.

Zunächst geht es an den wild geschmückten Häusern der Hülser Wohngegend vorbei, ehe der Marsch in Richtung Naturschutzgebiet abzweigt. Der dunkle Wald auf dem Weg zum Festplatz ist plötzlich beleuchtet und die Lichter fliegen über die letzten Blätter der langsam kahl werdenden Bäume. Ein außergewöhnliches Bild, das sich immer wieder in die Gedächtnisse der rund 500 Mitwandernden einprägt.

Tomislac Vrnoga, ehrenamtlicher Hauptorganisator des Zuges, erklärt: „Unser Zug bietet mit der wunderschönen Waldkulisse schon etwas Besonderes, das man so leicht nicht in Krefeld findet. Für die Hülser ist es einer der Höhepunkte des Jahres, weshalb die Spenden der Anwohner auch in diesem Jahr die Kosten decken konnten.“

„Mit mir wird diese Familientradition leider aussterben.“

Toni Föhles mimt den St. Martin. Diese Aufgabe hat er von seinem Vater übernommen.

Am großen Feuer angekommen hält die Kapelle kurz inne und alle Blicke richten sich auf Martin und den armen Mann, der vor den züngelnden Flammen ein wenig Wärme sucht. Traditionell zerteilt der Reiter seinen schimmernden Seidenmantel und schenkt eine Hälfte dem Bettler, der sich schnell in das wärmende Rot hüllt. Damit ist das Schauspiel beendet und die Kinder können sich ihre Tüten beim Retter abholen, der wie jedes Jahr von Toni Föhles gemimt wird.

Oft auch als „St. Martin zum Anfassen“ bezeichnet, nimmt sich der 67-Jährige Zeit für jedes Kind, unterhält sich mit den Kleinen, macht Fotos oder lässt sie mit etwas Glück auf seinem Ross aufsitzen. Föhles meint: „Letztendlich macht man das ja alles nur für die Kinder. Ich ziehe mir jetzt seit 39 Jahren das Martinskostüm an und es freut mich jedes Mal, wieder so mit den Kindern umgehen zu können. Die meisten sind zunächst noch recht schüchtern, aber dann verwickelt man sie in ein Gespräch, ob sie denn auch artig waren.“