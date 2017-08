Stadt weist Vorwurf „weicher Zusagen“ an Leendertz energisch zurück. Expertise: Eine Ausschreibung ist nicht erforderlich.

Krefeld. Im Grunde hat es Stadtdirektorin Beate Zielke im WZ-Gespräch bereits gesagt. Nur nicht so deutlich. Vereinfacht ausgedrückt: Beabsichtigt eine Kommune oder eine städtische Gesellschaft als Auftraggeberin eines Bauprojekts, in die Planung des Investors einzugreifen oder Vorgaben zu machen, ist nach europäischem Vergaberecht eine Ausschreibung Pflicht. Das hat sich Gerald Wagener jetzt von einem renommierten Gutachter bestätigen lassen. Und damit den Umkehrschluss: kein städtischer Einfluss, keine Ausschreibung.

Wageners Argumentation: „Wir sind pro-aktiv mit unserer Planung bereits 2011 auf die Stadt zugegangen. Es gab und gibt auch keinerlei planungsrechtliche Vorgaben der Stadt.“ Rein rechtlich bewertet das der von Wagener beauftragte Experte Dr. Thomas Schätzlein vom Düsseldorfer Büro CMS in einem Schreiben, das der WZ vorliegt, so: „Der Verkauf eines Grundstückes oder die Einräumung eines Erbbaurechtes durch die Stadt Krefeld unterfallen nicht dem Vergaberecht. Die Anmietung des Kongresszentrums oder auch die Sicherung eines bestimmten Veranstaltungskontingentes durch die Seidenweberhaus GmbH unterfallen ebenfalls nicht dem Vergaberecht, wenn der Vermieter das Kongresszentrum eigenständig konzipiert und geplant hat und die Seidenweberhaus GmbH keinen entscheidenden Einfluss auf die Art und Planung der Bauleistungen hat.“

Linne will nicht eine Lösung, sondern „die beste“

Auch der Verkauf eines Grundstückes oder die Einräumung eines Erbbaurechtes seien grundsätzlich nicht als öffentlicher Auftrag zu werten, solange keine weiteren Vorgaben an die Nutzung oder Bebauung gebunden sind.

Es sei allein die Entscheidung der Stadt, ob ihr die Planung für das Kongresszentrum plus Veranstaltungshalle zusagt oder nicht. Wagener legt nach einem WZ-Interview mit Dezernent Martin Linne, in dem er eine europaweite Ausschreibung als alternativlos skizziert hatte, besonderen Wert auf den Fakt, dass sein Projekt auch ohne Wettbewerb in Krefeld umgesetzt werden kann. Damit liegt der Ball im Feld von Stadt und Politik.

Die Verwaltung hat sich hierzu bereits positioniert. Wo Dezernent Linne „nicht eine, sondern die beste Lösung“ einfordert und einen Ideen-Wettbewerb anregt, ergänzt Juristin Zielke: „Eine Stadt lässt bei solch einem Projekt nicht einfach machen und entscheidet hinterher, ob sie es nutzen kann.“ Heißt: Ohne städtische Vorgaben wird es aus ihrer Sicht kaum laufen können. Und damit auch nicht ohne Vorgaben. Oder anders: Das Prinzip ,Friss oder stirb’ funktioniert für sie an dieser Stelle nicht.