Die Firma Segro hat einen Mietvertrag über mehr als 11 500 Quadratmeter Lager- und Bürofläche im Segro-Logistics-Park in Fichtenhain abgeschlossen. Die gemieteten Hallen werden für das Distributionsgeschäft (Vertrieb, Logistik) genutzt. Der Mietvertrag beläuft sich auf zehn Jahre und umfasst 10 000 Quadratmeter Lagerfläche, 475 Quadratmeter Bürofläche und etwa 990 Quadratmeter Sozial- und andere Flächen. „Mit dieser schnellen Neuvermietung der kurzfristig frei gewordenen Fläche ist der Park wieder voll vermietet. Wir werden nun die weitere Ausbaureserve von etwa 30 000 Quadratmeter Hallenfläche zeitnah in Angriff nehmen. Die Lage des Parks im Raum Rhein-Ruhr sowie die Anbindung an das Fernstraßennetz haben zahlreiche Unternehmen aus der Logistikbranche überzeugt“, so Andreas Fleischer, Business Unit Director Northern Europe.

Der Logistics Park Krefeld zählt mit seiner Gesamtfläche von etwa 210 000 Quadratmetern zu den größten Segro-Parks in Deutschland. Segro ist ein börsennotierter IndustrieImmobilien-Konzern aus Großbritannien und Entwickler von Logistik- und Gewerbeimmobilien. Unternehmen aus der Logistikbranche bietet der Park einen Standort nahe der Autobahn sowie zwischen Rotterdam und dem Ruhrgebiet. Red