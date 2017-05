Krefeld. Bei Verkehrsunfällen sind am Dienstagmorgen zwei Kinder verletzt worden. Gegen 8.50 Uhr beabsichtigte eine 44-jährige Frau, mit ihrem Fiat ein Tankstellengelände auf dem Frankenring zu verlassen und nach rechts auf die Straße abzubiegen. Hierfür überquerte sie den Gehweg und stieß mit einem 6-jährigen Kind zusammen, das gerade in Richtung der Tankstelle rannte. Der Junge kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

An der Lindenstraße ist es gegen 9.10 Uhr ist eine 49-jährige Radfahrerin mit einem acht Jahre alten Jungen zusammengestoßen, der ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Das Kind war vom Bürgersteig auf die Straße gefahren, als es zu dem Unfall kam. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt.