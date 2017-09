Das Krefelder Jugendamt soll 6,3 Millionen Euro Sofort-Hilfe von der Landesregierung erhalten, um drohende Kita-Schließungen zu verhindern. So sieht es ein neuer Gesetzesentwurf vor, mit dem 500 Millionen Euro für die Kita-Träger in NRW bereit gestellt werden sollen. Das melden die Landtagsabgeordneten Britta Oellers und Marc Blondin, nicht ohne die vorherige Landesregierung für ihr „so langes Nichtstun“ zu tadeln. Eine Nachfrage bei Jugendamtsleiter Schön ergibt, dass auch die vorherige Regierung die Reform des heftig kritisierten Kinderbildungsgesetzes in Vorbereitung hatte.