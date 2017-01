Polizei Sechs Altpapiercontainer durch Feuer beschädigt

Krefeld. Am Freitag sind um 0.30 Uhr zuerst ein Brand eines Containers an der Hochstadenstraße und zwei Minuten später ein Containerbrand an der Parkstraße gemeldet worden.

Beide Orte liegen etwa 300 Meter voneinander entfernt und in der Nähe der Einmündungen zur Langestraße. Am Samstag um 18.50 Uhr brannten bereits ein Container an der Carl-Sonnenschein-Straße und um 19.10 Uhr drei Behälter an der Violstraße. Die Feuerwehr löschte alle Brände.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.