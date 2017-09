Cracau. Die Männerseelsorge bietet einen Schwertkurs für Männer an. Heute, 16. September, sowie am 14. Oktober, 18. November und 9. Dezember treffen sich Teilnehmer jeweils samstags von 15 bis 18 Uhr zur spirituellen Selbsterfahrung mit dem Schwert im Gemeindeheim St. Elisabeth an der Florastraße 91. Die Kursgebühr beträgt 120 Euro, Informationen unter Telefon 60 21 79.

Die Ortsgruppe Krefeld des Vereins Linker Niederrhein wandert vom Hülser Berg über Niep nach Vluyn. Am Mittwoch, 20. September, finden sich Interessenten um 12.46 Uhr am Hauptbahnhof auf Bahnsteig 7 (Preistufe B) ein, um gemeinsam zwei bis zweieinhalb Stunden über sieben bis acht Kilometer von Hüls nach Vluyn zu wandern. Anmeldungen bis zum 18. September bei Wanderführerin Christa Möckel unter Telefon 7449289.

Das Werkhaus bietet heute, 16. September, das Kabarett „Lust auf Laster“ von Sia Korthaus an. In ihrem Programm dreht sich alles um die Verlockung des Lebens und den kleinen Sünden des Alltags. Beginn ist um 20 Uhr im Südbahnhof an der Saumstraße 9. Die Karten sind ermäßigt für 15 Euro an der Abendkasse erhältlich.

Das Modellschiffsmuseum am Nordwall 69 bietet einen kostenlosen Besuch im Rahmen von „Krefeld Pur“ an. Die Räume werden morgen, 17. September, um 10.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Das Alvetische Kulturzentrum veranstaltet morgen, an der Steinstraße 69, 12.30 Uhr, eine politische Podiumsdiskussion der führenden Parteien. Zu Gast sind Nicole Specker (SPD), Ulle Schauws (Grüne) und Manfred Büddemann (Die Linke). Die Veranstaltung ist öffentlich.