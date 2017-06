Krefeld. Ein 19-Jähriger ist am Montagmorgen mit seinem Roller gegen einen geparkten Lkw gefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann ins Krankenhaus.

Der Jugendliche war auf der Bischofstraße in Richtung Heinrich-Malina-Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte wurde der Roller bei dem Unfall fast vollständig zerstört. Der Lkw erlitt nur geringen Schaden.

