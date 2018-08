Gellep-Stratum. Einen Schutzengel muss ein Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der Bataverstraße gehabt haben. Aus bislang ungeklärter Ursache ist dieser gegen 15.30 Uhr auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der Mann machte eine Vollbremsung, durch die geladene Fracht wurde das Führerhaus des auffahrenden Lkws derart zusammengequetscht, dass es an ein Wunder grenze, dass der Fahrer augenscheinlich unverletzt blieb, heißt es von der Polizei. Der Notarzt brachte den Lkw-Fahrer wegen der Schwere des Unfalls dennoch zur Kontrolle in ein Krankenhaus. ckd