Krefeld. Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen um 8.00 Uhr ein achtjähriges Kind lebensgefährlich verletzt worden. Eine 50-Jährige fuhr mit ihrem Skoda über die Straße Am Schicksbaum in Richtung St. Töniser Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einem 8-jährigen Jungen, der die Straße am Schicksbaum in Richtung Ortmannsheide überquerte. Der Junge wurde schwer verletzt und schwebt aktuell in Lebensgefahr. Die Autofahrerin stehe nach Angaben der Polizei unter Schock. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Die Straße An Zehntheister war in Richtung Ortmannsheide für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Unfallsachverständiger ist eingesetzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Skoda befunden haben und Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de