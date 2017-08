Krefeld. Zu einem Schwelbrand bei Düngemittelhersteller Compo im Krefelder Hafengebiet wurde die Feuerwehr am Montagabend gegen 23 Uhr alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war es dort zu einem Feuer in einem Lagerbereich gekommen, in dem sich 400 Tonnen eines Düngemittelgemisches befanden.

Nach Angaben der Feuerwehr bildeten sich durch den Schwelbrand nitrose Gase, die allerdings nicht außerhalb des Werkes wahrnehmbar waren. Dennoch wurden insgesamt drei ABC-Erkundungsfahrzeuge eingesetzt, um Schadstoffmessungen durchzuführen. Aufgrund der Messergebnisse konnte eine Gefährdung der Bevölkerung ausgeschlossen werden.

Der betroffene Lagerbereich wurde mit Radladern ausgeräumt, um den Brandherd zu erreichen. Das betroffene Lagergut wurde aus der Halle entfernt und mit Wasser abgelöscht.

Vor Ort waren ungefähr 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Krefeld und Duisburg. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Einsatz war in den frühen Morgenstunden beendet.