Das Interesse um die Neugestaltung des Schwanenmarkts und des historischen Kerns rund um die Alte Kirche ist groß. Gut 100 Besucher kamen am Sonntag zur öffentlichen Vorstellung des Architektur-Modells (siehe Foto) nach dem 10-Uhr-Gottesdienst zur Alten Kirche. Ziel des Projektes ist es, Krefeld – falls so umgesetzt – seinen historischen Charme zurückzugeben, in dem es den Schwanenmarkt etwa durch eine Gasse mit der Alten Kirche verbindet. Aktuell werde das Herzstück des alten Stadtkerns und der älteste Platz der Stadt gar nicht mehr als solcher wahrgenommen, kritisierte Architektin Claudia Schmidt in der WZ. Sie unterstützt den Verein für Heimatkunde und die Gemeinde Alt Krefeld mit Grafik-Designer Florian Funke, den Architekten Uwe Schulz-Christofzik und Rainer Lucas sowie Professor Jürgen Schram von der Hochschule Niederrhein bei dem Projekt. ckd/DJ