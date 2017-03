Nachdem die WZ über Schwierigkeiten der Kontaktaufnahme durch die Gewerkschaft IG Metall zur Wilhelm Schulz GmbH berichtete, empfing der Unternehmenschef die Gewerkschaftsvertreter jetzt doch in der Firmenzentrale an der Kuhleshütte.

Krefeld. Nachdem die WZ über Schwierigkeiten der Kontaktaufnahme durch die Gewerkschaft IG Metall zur Wilhelm Schulz GmbH berichtete, empfing der Unternehmenschef die Gewerkschaftsvertreter jetzt doch in der Firmenzentrale an der Kuhleshütte. In einem, wie beide Seiten einhellig berichten, konstruktiv geführten Gespräch sei vereinbart worden, dass man die Integrationsphase mit dem Übergang an die Berkshire Hathaway Firmengruppe abwarten wolle.

Im Sommer werde Vertretern der IG Metall die Möglichkeit eingeräumt, eine Informationsveranstaltung für die Beschäftigten des Unternehmens durchzuführen. Es geht unter anderem um die Einrichtung eines Betriebsrates. Wolfgang Schulz bekräftigte in dem Gespräch, dass seitens des Unternehmens selbstverständlich alle betriebsverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten würden. mip