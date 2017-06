1100 Kindern sind jetzt beim zehnten Schultriathlon im Badezentrum angetreten. Viele freuen sich jedes Jahr auf diesen Sportwettbewerb. Diesmal waren 23 Schulen aus Krefeld und eine aus Moers dabei.

Krefeld. Nicht Mathe, Deutsch und Englisch standen am Freitag bei vielen Schülern auf dem Stundenplan, sondern Schwimmen, Laufen und Radfahren. Gut 1100 junge Menschen traten zum zehnten Schultriathlon im Badezentrum Bockum an. Dort, wo sonst sonnenhungrige Badegeäste liegen, wehte das Flatterband für die Markierung der Laufstrecke im Wind. Jungen und Mädchen bevölkerten die Liegewiese und hatten vor allem eines: viel Spaß an der Bewegung.

„Wollt Ihr starten?“, ruft Moderator Wolfgang Eirmbter am Beckenrand und die Kinder machen sich bereit. „Fünf, vier, drei, zwei, eins – und los“, erklingt es aus den Kehlen der Zuschauer und ab geht es ins 23 Grad warme Nass. Danach hat so manch einer kleine Schwierigkeiten. Moritz (9) von der Waldorfschule erzählt: „Nachdem ich geschwommen bin, hatte ich in der Wechselzone Probleme. Ich kam nicht richtig in die Schuhe rein. Schließlich bin ich einfach drauf getreten und ordentlich losgerannt. Zwölf Mitstreiter habe ich noch überholt.“ Er findet diesen sportlichen Freiluftunterricht einfach „klasse“.

Schulfreund Romeo (9) freut sich, dass alle Mädchen und Jungen seiner Waldorfschule das gleiche lila-schwarze Trikot haben. „Im Wasser war es richtig warm“, erzählt er. „Einige sind vor mir gelaufen, einige nach mir. Ich weiß nicht, welchen Platz ich belegt habe.“ Das ist auch nicht so wichtig.

„Wir sind stolz, diese tolle Veranstaltung mit 50 ehrenamtlichen Helfern jedes Jahr stemmen und auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken zu können“, sagt Veranstaltungsleiterin Barbara Theisen von der Triathlon-Abteilung des SC Bayer Uerdingen. „Viele der Ehrenamtler haben sich Urlaub genommen, um uns zu unterstützen. 23 Schulen aus Krefeld und eine aus Moers gehen an den Start und werden wieder mit vielen Fans für eine tolle Stimmung rund um das Badezentrum sorgen.“

Auch der Stadtsportbund (SSB) ist mit von der Partie: „Wir möchten die Grundsportarten in die Schulen bringen, damit sich die Kinder betätigen. Wir wollen keine Athleten anwerben“, berichtet SSB-Vorsitzender Dieter Hofmann. Die Kinder sind von der Schule freigestellt, tragen beispielsweise pinkfarbenen Bademantel statt Jeans und Pulli.

Triathlon Die Triathlonabteilung des SC Bayer 05 Uerdingen lädt jedes Jahr alle Schüler der Klassen zwei bis zehn zum Schultriathlon ein. Zur Teilnahme berechtigt sind alle Krefelder Schulen. Aber auch eine Schule aus Moers nahm dieses Jahr am Wettkampf teil.

Julien Thiele ist der „Event-Manager“ des Triathlons. „Damit diese komplexe Veranstaltung für die Kinder überschaubar ist, begleiten sie Scouts, die ihnen zeigen, wo es lang geht. Oftmals sind die Eltern schwieriger zu händeln“, sagt er und schmunzelt. „Die Grundschüler stellen das größte Teilnehmerfeld.“ Anja Rohde und Gudrun Kiesheyer sind Lehrerinnen am Uerdinger Gymnasium am Stadtpark. „Wir sind Organisatoren-Helfer, Teilnehmer und Lehrerinnen“, berichten sie. „Die Kinder sind mit ganz viel Spaß hier bei der Sache. Sie haben so viele Staffeln aufgestellt, dass wir auswählen mussten. Seit Wochen bereiten sie sich vor und erfragen beim Sportunterricht alles bis ins kleinste Detail.“

Jakob (9), Annika (8) und Nina (9) haben ihren Wettkampf bereits beendet. „Jetzt gucken wir den anderen zu und feuern sie an“, sagen sie. „Wir sind gespannt, wie unsere Ergebnisse sind. Schön ist es, dabei zu sein. Wir freuen uns jedes Jahr darauf.“