Die neue Schulleiterin Kathrin Rengers begeistert mit ihrer freundlichen Art Kollegen und Schüler an der Gesamtschule Kaiserplatz.

Bockum. „Herzlich willkommen Kathrin, ‘nen guten Start wünschen wir dir“, sang der Lehrerchor an der Gesamtschule Kaiserplatz bei der offiziellen Amtseinführung ihrer neuen Schulleiterin Kathrin Rengers (46). Der Start erfolgte bereits vor acht Monaten, so dass die Schulgemeinde sich schon ein Bild machen konnte von der neuen Leiterin. „Sie macht eine gute Figur, ist freundlich und besonnen. Vor allem aber hat sie immer ein offenes Ohr für uns“, lobte die Schülervertretung sie in einem Videoclip.

„Hier herrscht Raumnot, vor allem im Hinblick auf Inklusion und Seiteneinstieg. Das Lehrerzimmer ist viel zu klein und die Sporthallensituation nicht zufriedenstellend.“

Kathrin Rengers, neue Schulleiterin an der Gesamtschule Kaiserplatz

Oberbürgermeister Frank Meyer bezeichnete Rengers als eine „Idealbesetzung“ für diese Aufgabe, denn sie hat als Lehrerin an einem Gymnasium, einer Hauptschule und einer Gesamtschule gearbeitet. Aus ihrer Tätigkeit als Schulleiterin der Hauptschule in Neuwerk und als Stellvertreterin an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule in Krefeld bringt sie Erfahrung in der Leitung einer Schule mit.

Dort beeindruckte Rengers mit organisatorischem Talent und ihrer Fähigkeit zur offenen und konstruktiven Kommunikation. Problemen „begegnen Sie mit einer Haltung, die man eigentlich nur cool nennen kann“, sagte Meyer anerkennend.

Offensichtlich passen die Gesamtschule Kaiserplatz und die neue Leiterin gut zusammen. Jedenfalls versichert Rengers nach achtmonatiger Erfahrung an der Schule: „Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich fühle mich hier sehr zuhause.“ Ihr gefalle besonders die gute Stimmung im Kollegium, das kollegiale Miteinander und die Zusammenarbeit mit dem Schulleitungsteam.

Bei 1300 Schülern sei dieses Miteinander notwendig, um bei der Heterogenität der Schülerschaft – einschließlich Inklusion und Seiteneinstieg – jeden Einzelnen optimal fördern und fordern zu können. Ihre eigenen Fächer, Pädagogik und Sport, liegen ihr natürlich besonders am Herzen.

Eine Skifahrt hat sie bereits initiiert, aber um das Fach Pädagogik in der Oberstufe zu etablieren, müssen erst die personellen Voraussetzungen geschaffen werden. Besorgt zeigt sich Rengers über die Raumsituation an ihrer Schule: „Hier herrscht Raumnot, vor allem im Hinblick auf Inklusion und Seiteneinstieg. Das Lehrerzimmer ist viel zu klein und die Sporthallensituation nicht zufriedenstellend.“

Da wird sie den guten Wunsch ihres Schuldezernenten Matthias Otto brauchen können, der ihr „viel pädagogischen Optimismus“ wünschte.