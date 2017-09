Die Sommerferien wurden dazu genutzt, um in Uerdingen und Traar die Gebäude zu sanieren.

Uerdingen/Traar. Kaum waren die Schüler aus den Räumen, schon gingen die Arbeiten in der Gesamtschule Uerdingen und der Gemeinschaftsgrundschule Buscher Holzweg los. So wurde in der Schule am Standtort Lübecker Weg in den Sommerferien damit begonnen, den Klassentrakt energetisch zu sanieren. Diese Baumaßnahme wird von der Bundesregierung aufgrund des Programmes kommunale Investitionen gefördert.

Im Rahmen der Bauarbeiten wird die komplette äußere Gebäudehülle modernisiert, also Dach und Fassade. Begonnen wurde mit der Betonsanierung der Altfassade, um einen tragfähigen Untergrund für die neuen Fassadenelemente zu erreichen. Aktuell wird die alte Dachkonstruktion zurückgebaut. Im Anschluss daran wird die Dachfläche gedämmt und abgedichtet. In diesem Zusammenhang wird die Dachentwässerung außenliegend angeordnet, da in der Vergangenheit durch die innenliegende Entwässerung Feuchteschäden verursacht worden sind.

An der Gemeinschaftsschule Buscher Holzweg wurden die Flachdächer repariert.

In den Startlöchern befindet sich auch die Montage der neuen, farbenfrohen Vorhangfassade zum Innenhof. Durch diese erhält das Gebäude ein vollkommen neues Gesicht. Die Giebel und die Rückseite werden gedämmt und verklinkert. Die Fenster werden in den folgenden Wochen zusammen mit dem elektrischen Sonnenschutz angebracht. Die Fertigstellung ist zum Ende der Herbstferien geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. Mit 350 000 Euro ist die Sanierung der Gemeinschaftsgrundschule Buscher Holzweg aus dem Jahr 1975 ein wenig günstiger, wurden ausschließlich die Flachdächer gedeckt. Der bauliche Zustand hatte sich über die Jahre verschlechtert, so dass jetzt die Notwendigkeit einer umfassenden Flachdachsanierung gegeben war.

Eine Fläche von 1427 Quadratmetern wird mit Gefälledämmung und einer neuen Dachabdichtung versehen. Zusätzlich wurde die Ausführung eines neuen Blitzschutzsystems notwendig.

Die Arbeiten sollen kurz vor den Herbstferien abgeschlossen werden.