Krefeld. Am Mittwoch geht die Schule wieder los. Einen Tag später beginnt für die "i-Dötzchen" ein neuer Lebensabschnitt. Viele kleine und "große" Kinder werden dann wieder morgens und nachmittags im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Polizei Krefeld ruft in einer Mitteilung daher alle Autofahrer zu erhöhter Vorsicht und Wachsamkeit auf. Gerade Kinder könnten viele Verkehrssituationen, insbesondere Geschwindigkeiten und Abstände, noch nicht richtig einschätzen. So könnten die Kleinen möglicherweise zwischen parkenden Autos auf die Straße laufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Zudem seien viele Kinder auf ihrem Weg zur Schule abgelenkt.

Autofahrer sollten nach Angaben der Polizei daher immer aufmerksam und bremsbereit sein und mit möglichen Unsicherheiten der jungen Verkehrsanfänger rechnen.

Den Weg zur Grundschule sollten Kinder laut der Polizei auf jeden Fall zu Fuß zurücklegen. Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr müssten sie Schritt für Schritt lernen, im Idealfall üben sie mit ihren Eltern. Eltern und Kinder könnten gemeinsam eine sichere Strecke festlegen und Gefahrenpunkte wie Straßenkreuzungen oder Ein- und Ausfahrten kennenlernen. Wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto in Richtung Schule bringen, sollten sie in einiger Entfernung von der Schule parken und die letzten Meter zu Fuß gemeinsam zur Schule gehen. Dies hilft laut der Polizei, die Verkehrswirklichkeit rund um die Schule besser kennen zu lernen. An einigen Krefelder Schulen sind zu diesem Zweck "Elternhaltestellen" eingerichtet.