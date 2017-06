Krefeld. Am Sonntagabend sind in einer Wohnung in Krefeld mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei bestätigte das auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die betroffene Wohnung liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am Krüllsdyk.

Unbestätigen Meldungen zufolge soll es sich um zwei Täter gehandelt haben. Eine Schreckschusspistole sei mehrmals abgefeuert worden. Dazu wollte sich die Krefelder Polizei am Montagmorgen noch nicht äußern. fred

