Stifte, Collegeblöcke und Titenkiller sind an die Krefelder Kindertafel übergeben worden.

Krefeld . Seit knapp zwei Wochen sind die Schüler des Gymnasiums am Moltkeplatz aus den Ferien zurück in der Schulklasse zurück. Für das neue Schuljahr sind daher wieder viele Materialien nötig. Seien es Bleistifte, Füller, linierte und karierte Hefte, Collegeblöcke oder Bunt- und Filzstifte. Besonders für den Kunstunterricht sind Schere, Kleber, Farbmalkasten oder Zirkel wichtig. Für die Gymnasiasten sind die ganzen Utensilien selbstverständlich. Doch Kinder aus sozial benachteiligten Familien können diese oftmals nicht leisten.

Aus diesem Grund hat die Schulpflegschaft zum Beginn des neuen Schuljahres zu einer Sammel-Aktion aufgerufen. Daraufhin sammelten die Jahrgangsstufen fünf bis zwölf des Gymnasium am Moltkeplatz Schulmaterial, wie Radiergummis, Lineale und Tintenkiller, um bedürftigen Kindern eine Freude zu bereiten und ihren Schulstart zu erleichtern. Knapp 700 Schüler beteiligten sich an der Aktion. Die Materialien konnten an vier Tagen in jeweils zwei Pausen anonym an einem Tisch abgegeben werden. Bei der großen Menge an Schülern wurden so einige Kartons gefüllt.

Diese wurden an die Ehrenvorsitzende der Krefelder Kindertafel, Elisabeth Ploenes, überreicht. „Noch heute übergebe ich die Schulsachen an Kunstlehrer einer Krefelder Schule“, erzählt Ploenes. „Häufig müssen die Kunstlehrer in die eigene Tasche greifen, um für das Schulmaterial der Schüler aufzukommen.“ Circa 70 bedürftige Kinder können sich nun über neue Schulsachen freuen. „Jeder Schüler soll die Chance bekommen, etwas zu erreichen“, erklärt Ploenes. „Die Not vor der eigenen Haustüre existiert, und eine Kleinigkeit kann Großes bewirken.“ Für die bedürftigen Kinder ist es wichtig zu wissen, dass sie den anderen gleichaltrigen Kindern nicht egal sind. Deshalb handelt es sich hierbei auch bereits, um die dritte Aktion. Die Anteilnahme ist groß, wie Marie-Helene Kaufmann von der Schulpflegschaft beweist: „Es kam vor, dass jüngere Schüler auf uns zu kamen und gefragt haben, ob man am folgenden Tag noch Schulsachen spenden kann, da sie es an diesem Tag vergessen haben.“

Erwartungen sind bei der dritten Aktion übertroffen worden

Die Erwartungen von Udo Rademacher, Schulleiter am Moltke-Gymnasium, wurden ebenfalls übertroffen. „Krefelder Kinder sammeln für Krefelder Kinder. Es ist schön, dass die Schüler so hilfsbereit sind“, sagt der Schulleiter. „Die Aktion passt perfekt zu unserem Schulmotto, dass man gemeinsam mehr erreichen kann.“

Da kann sich Marita Kühne von der Schulpflegschaft nur anschließen. „Herzensbildung ist auch eine Bildung“, weiß sie. Angefangen hat alles mit einer Idee der Schulpflegschaft. „Wir wollen Krefelder, insbesondere die Schüler des Moltke-Gymnasiums, darauf aufmerksam machen, dass das, was man hat nicht selbstverständlich ist“, erklärt Marita Kühne im Namen der Schulpflegschaft, des Schulleiters und der Krefelder Kindertafel. „Kein Kind soll sich benachteiligt oder ausgeschlossen fühlen.“