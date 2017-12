In 2018 finden in Krefeld wieder die Berufsfelderkundungstage der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) statt. Rund 1500 Schüler aller weiterführenden Schulen nehmen daran teil und erhalten erste Einblicke in die Arbeitswelt. Interessierte Arbeitgeber können jetzt im Online-Buchungsportal ein Kurzprofil ihres Betriebs einstellen und sich an den Berufsfelderkundungen in den Zeiträumen vom 16. bis 20. April 2018 sowie vom 25. bis 29. Juni beteiligen.

Beide Seiten können dann davon profitieren, dass zukünftige Auszubildende bereits eine genauere Vorstellung von ihrem angestrebten Beruf haben. Teilnehmenden Unternehmen eröffnet das die Möglichkeit, sich als potenzielle Arbeitgeber zu präsentieren. Die Stadtverwaltung bietet beispielsweise auch zahlreiche Plätze zur Berufsfelderkundung an. Unter anderem wird das Büro von Oberbürgermeister Frank Meyer Einblicke für Schüler ermöglichen. „Alle Krefelder Firmen und Unternehmer möchte ich bitten, ihre Chance wahrzunehmen, die Fachkräfte von morgen zu entdecken, und motivierten jungen Leuten aus Krefeld die Gelegenheit zu geben, Einblicke in die Betriebswelt zu erhalten“, ruft der OB zur Teilnahme auf. „Die Stadtverwaltung Krefeld möchte auch in Zeiten des demographischen Wandels geeignete junge Menschen für die benötigten Berufe innerhalb der Verwaltung begeistern. Nur so kann Krefeld als Standort der globalen Wirtschaftswelt bestehen“, sagt Frank Meyer.

Fachkräfte-Für-Morgen.de