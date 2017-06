Im Gymnasium am Stadtpark tauschten sich die Teilnehmer eifrig über die Themen Integration und Flucht aus.

Krefeld. „Zwischen Willkommenskultur und Feindseligkeit“ – so lautet der Name des Projektkurses, in dessen Rahmen sich die Schüler der Stufe elf in den vergangenen Monaten dem Thema Flucht und Migration in Vergangenheit und Gegenwart zugewandt haben. Um Kontakte zu gleichaltrigen Geflüchteten zu schaffen, organisierten die Schüler zwei Treffen mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen in Uerdingen und freundeten sich mit ihnen an. Als Abschluss dieser Projektreihe sollte die von den Schülern ausgerichtete Podiumsdiskussion dienen, die einen besonderen Fokus auf den Krefelder Raum, die hier lebenden Flüchtlinge und deren Integration legte.

Die Diskussionsteilnehmer Nicole Specker (SPD-Kandidatin für den Deutschen Bundestag), Ansgar Heveling (CDU, MdB), Hansgeorg Rehbein (Flüchtlingskoordinator der Stadt Krefeld) und Oliver Dröge (Diakon der Gemeinde St. Nikolaus) lobten dabei besonders die herausragende Krefelder Willkommenskultur, die sich im letzten Jahr abgezeichnet habe. „Wir hatten neben der Flüchtlingswelle in Krefeld noch eine zweite Welle. Eine Welle der Toleranz, der ehrenamtlichen Arbeit“, sagt Rehbein. Bis heute habe er weit über tausend Ehrenamtler in seinen Akten registriert. Dass es allerdings ein langer Weg vom ersten Ankommen bis hin zur wirklichen Teilhabe an der Gesellschaft ist, wissen die Diskutanten nur zu gut.

Nicole Specker fordert eine Bildungsoffensive

Nicole Specker fordert daher eine Bildungsoffensive, die nicht nur Flüchtlinge mit einschließt: „Bildung ist die erste und wichtigste Qualifikation und dabei dürfen wir auch nicht die Menschen vernachlässigen, die hier geboren sind und Bildungsdefizite aufweisen.“ Sie fordert außerdem, ein Einwanderungsgesetz auf den Weg zu bringen. So könne auch die Einwanderung von hoch qualifizierten Facharbeitern langfristig veranlasst werden.

„Es geht hier auch um eine europäische Verantwortung, Fluchtursachen zu bekämpfen, und dafür bedarf es einer solidarischen europäischen Gemeinschaft.“

Oliver Dröge, Diakon der Gemeinde St. Nikolaus

Ansgar Heveling von der CDU sieht die größte Herausforderung für die Zukunft der Flüchtlingsfrage darin, eine europäische Kooperation zu gewährleisten: „Ich habe das Gefühl, dass noch nicht alle Mitglieder der EU verstanden haben, dass wir eine gesamteuropäische Lösung brauchen.“ Er befürchtet, dass die kommenden Jahre mit noch mehr Flüchtlingsströmen vor allem aus dem afrikanischen Raum gerechnet werden muss. Specker schlägt vor, ein quid-pro-quo-System als Lösung unter den Mitgliedsstaaten einzuführen. „Gegenleistungen können dann nur diejenigen Staaten erwarten, die auch ihre Vorgaben erfüllen.“