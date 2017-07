Krefeld-Fischeln. Im Stadtteil Fischeln bahnt sich eine Serie von Kabeldiebstahl an: Nachdem letzten Mittwoch/Donnerstag bereits 500 Kilogramm 70 Meter Kupferkabel von dem Gelände einer Baustelle an der Oberschlesienstraße gestohlen worden waren, versuchten laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter erneut auf einer Baustelle an der Oberschlesienstraße ihr Glück.

Zwischen 20.15 Uhr und 1.45 Uhr versuchten sie in einem Rohbau ihr Glück. Die Polizei fand vor Ort eine abgerollte Kabelrolle und auf dem Boden verteilt liegendes Erdungskabel. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. (red)