Ein kurzes, unschönes Geräusch, und schon hat die Windschutzscheibe ein Loch oder gar einen Riss. Der Vordermann hat beim Fahren ein Steinchen hochgeschleudert. Da hilft nur die Fahrt zur Werkstatt, denn auch wenn die Scheibe noch dicht ist: Der Schaden kann schnell größer und größer werden. dann wird es erst richtig gefährlich. Ernst Wehrmann und Gero van Look, die Geschäftsführer der Krefelder Wintec Autoglas, kennen dies. Mit ihem Team erledigen sie Reparaturen und Austausch der Scheiben schnell und komplikationslos. Dabei kann sich der Kunde darauf verlassen, dass die Fahrassistenzsysteme, die ihre Informationen über die Scheibe erfahren, hinterher wieder tadellos arbeiten.

Über mögliche Kosten und gängige gängige Schadensfälle

Das Unternehmen in Hüls arbeitet nach hohen, TÜV-zertifizierten Qualitätsstandards und mit einem ausgezeichneten Service. Auf dem Bottermaat informiert das Unternehmen gemeinsam mit der Provinzial Versicherung über diese Arbeit. Außerdem wird gezeigt, wie eine Scheibe fachgerecht repariert wird.

„Ein Glasschaden am Auto ist gar nicht so schlimm“, sagt Ernst Wehrmann. Vielfach kann man den Schaden ohne Austausch der Scheibe reparieren. Was kostet aber eine Reparatur oder ein Austausch? Was muss man selbst bezahlen, was übernimmt die Versicherung? Rutscht man dann in der Versicherungsprämie höher? Wehrmann: „Über die Kosten muss man sich bei gängigen Schadensfällen weniger Gedanken machen als man möglicherweise befürchtet. Wir von Wintec Autoglas geben gerne Auskunft.“ Bei einer Steinschlagreparatur zum Beispiel übernimmt die Teilkasko in der Regel die Kosten. „Wenn für das Auto eine Kaskoversicherung besteht, ist ein Glasschaden mitversichert. Kann der Schaden in der Windschutzscheibe repariert werden, verzichten viele Versicherer sogar auf die vereinbarte Selbstbeteiligung und die Reparatur ist in diesen Fällen kostenlos“, weiß der Krefeler Geschäftsführer.

Muss die Windschutzscheibe ausgetauscht werden, trägt der Halter oder Fahrer bei einer bestehenden Kaskoversicherung lediglich die Kosten des vereinbarten Selbstbehalts. Er wird direkt bei der Wintec Autoglas Station bezahlt, den Rest kann Wintec direkt mit der Versicherung abrechnen. „Übrigens wird man durch einen solchen Schaden nicht in der Versicherung hochgestuft“, betont Ernst Wehrmann. Er rät, bei Unklarheiten ihn anzusprechen und sich beraten zu lassen. Wintec arbeitet übrigens mit den meisten Autoversicherern eng zusammen. Ein Schaden durch Steinschlag an der Frontscheibe kann repariert werden, wenn: er nicht größer als eine 2-Euro-Münze, das Fahrersichtfeld unversehrt oder die Folie im Inneren der Scheibe nicht beschädigt ist. Fahrerassistenzsysteme wie zum Beispiel Abstandswarner, Spurhalte- oder Fernlichtassistenz erhalten ihre Informationen häufig über eine an der Frontscheibe montierte Kamera. Beim Austausch der Scheibe wird diese Kamera vorübergehend aus- und später, nach dem Einsetzen der neuen Scheibe, wieder eingebaut. „Danach ist eine Neukalibrierung der Kamera notwendig“, erläutert Ernst Wehrmann. „Wir stellen sicher, dass alle Fahrerassistenzsysteme wieder einwandfrei und absolut exakt funktionieren. Egal um welche Automarke es sich handelt.“ Zum Service von Wintec Autoglas gehört das kostenlose Abholen des Fahrzeugs oder das kostenlose Stellen eines Ersatzfahrzeugs (PKW / Klasse A). Alternativ kann der Kunde den mobilen Service, eine Vor-Ort-Reparatur, nutzen.