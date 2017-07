Krefeld. Statt eines netten Dates ist ein 18-jähriger Krefelder am Sonntagabend brutal zusammengeschlagen worden. Das berichtete die Polizei am Montagmittag. Der junge Mann hatte eine Frau über ein soziales Netzwerk kennengelernt. Die beiden machten aus, sich am Tennisplatz am Liesentorweg zu treffen. Als der Krefelder zur verabredeten Zeit an der Anlage ankam, wartete dort jedoch nicht die Frau aus dem Internet, sondern ein Mann, der dem 18-Jährigen unvermittelt mit der Faust mehrfach ins Gesicht schlug.

Obwohl der 18-Jährige schon auf dem Boden lag, trat der Unbekannte ihn noch gegen den Kopf. Danach flüchtete der Mann in den angrenzenden Wald. Der Jugendliche wurde schwer verletzt, trotzdem alamierte er selbstständig die Polizei. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Schläger soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und circa 25 bis 30 alt gewesen sein. Er hatte ein normale Statur und helle Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjack, eine Jeans und Turnschuhe

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red