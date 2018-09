Wer nicht auf den Spielgeräten turnt, die Schuhe nach dem Besuch der Hüpfburg sucht oder mit der Popcorntüte umherwandert, der wartet an der Schminkecke. Die Mädchen sind in der Überzahl und spazieren nach der Behandlung als Prinzessin oder Königin über den Platz. Auch die einjährige Emilia Döscher mit Mama Mona genießt das Fest und wackelt über den Spielsand.

GESCHICHTE Was gottseidank keine Rolle mehr spielt: das Gebiet Tackheide und Tackfeld war Jahrhunderte lang ein Zankapfel zwischen dem kurkölnischen Amt Kempen und der zur Grafschaft Moers gehörenden Herrlichkeit Krefeld. Hier, in der feuchten Heide, die lange als Wildland galt, holten sich die angrenzenden Bewohner Lehm, Sand und Kies. „Tack“ ist das niederrheinische Wort für Streit.

Das waren auch die Attraktionen für die Kinder, die ab 14 Uhr in Scharen herbei eilten. Sie kamen „mit Mann und Maus“, also die meisten mit der ganzen Famlie. „Für die Kinder,“ sagt Lennackers, „ist traditionell alles frei.“

Krefeld. Völlig verwandelt hat sich der Spielplatz an der Kreuzung Im Tackfeld/Auf der Scholle am Wochenende: Zum 11. Mal lud der Bürgerverein Tackheide nämlich zum Kinderfest – oder besser Familienfest, zu dem es sich seit 2008 schon längst gewandelt hat. Damit das ab Samstagmittag zu einem großen Spaß werden konnte, hatte der Bürgervereinsvorsitzende Werner Lennackers mit Freunden bereits ab 11 Uhr mit dem Aufbau begonnen. Er wohnt neben dem Spielplatz: „Ich habe das Stromkabel über die Hecke geworfen und wir konnten beginnen, das gemietete Bällebad und die Hüpfburg aufzupumpen. Knappe zwei Stunden, dann hatten wir sie spielbereit.“

Derweil ist kein Platz mehr frei an Bier- und Stehtischen. Neue Besucher stellen ihre Räder ab und gesellen sich zu Bekannten und Freunden. Kaffee und Cola werden langsam vom Bier abgelöst, und auf Kuchen folgen Grillwürstchen und Frikadellen. Sie sind für die Erwachsenen gegen eine Wertmarke zu haben, die Ulli Seibring verkauft. „Ich bin heute der Olaf Scholz vom Bürgerverein“ meint er verschmitzt mit seinem Hinweis auf den Bundesfinanzministers.

Die Politik ist natürlich an den Tischen auch ein Thema. Mit seinem Vorgänger Dieter Flocken ist sich Werner Lennackers einig, dass es für den Bürgerverein gut läuft. Die großen Themen Fluglärm, Eiserner Rhein und Hochspannungsleitung köcheln so vor sich hin.

Der Zusammenhalt in der Siedlung ist bemerkenswert. Sie feiert in diesem Jahr 85. Bestehen. Das zeigen Fahnen, Fähnchen und Girlanden auf den Hecken. Anschließend an das Kinderfest gibt es ab 19.30 Uhr im Zelt der Siedlergemeinschaft West auf dem Martinsacker eine weitere Feier. Dirk Czymai, der vor Jahren den Vorsitz übernahm und natürlich beim Kinderfest mit dabei war, hat ein Siedlerfest zum Jubiläum vorbereitet. Zugpferd ist Krefelds Alleinunterhalter und Komödiant Volker Diefes. Er steht nicht nur am Abend auf der Bühne. Beim Frühschoppen am Sonntagmorgen ist er mit der Band jeckunited wieder mit dabei.